Cine sunt concurenții Asia Express 2021! Uite cine pleacă pe Drumul Împăraților

Asia Express, cel mai dur reality show din România este gata să dea startul unui nou sezon. 9 perechi de vedete sunt pe punctul de a începe aventura vieții lor pe Drumul Împăraților. Cursa va porni din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbadian și alte destinații surpriză. Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină.

“O viață am așteptat o astfel de oportunitate... să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)... am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Pentru familia Natanticu, Asia Express înseamnă “aventura vieții, depășirea limitelor, ieșirea din zona de confort și din ţară:))) pentru că nu am mai călătorit de când a început pandemia. Ne va pune la încercare răbdarea și anduranţa. Ne-am propus să trăim pas cu pas această experienţă unică în stilul caracteristic Natanticilor, adică cu umor”, au povestit soții Natanticu.

“Cea mai provocatoare experienţă personală, de până acum, singura în care o să ne testăm limitele, puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot. Împreună, pentru prima oară, suntem o echipă în situaţii nemaintâlnite, în locuri neştiute, în condiţii netrăite şi nebănuite. O să trecem prin multe bune şi rele şi o să încercăm să facem faţă cerinţelor. Sperăm ca timpul nepetrecut împreună până acum să se adune într-un exercitiu de iubire, ambiţie, autocunoaştere, bucurie şi joacă, sperând să nu regretăm niciodată această alegere. Asia Express, noi suntem pregătite, tu?, a declarat Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir.

“Când am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi. 1000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă. Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau sa văd!”, a povestit Elwira Petre.

“Asia Express e un proiect tv fabulos şi o competiţie care m-a ţinut cu sufletul la gură de la primul sezon. Mi-am închipuit de multe ori cum ar fi sa particip, iar acum, cu câteva zile înainte de plecare, încă mi se pare că visez că se întâmplă! Am ales să fac echipă cu omul către care alerg întotdeauna prima dată să-i povestesc tot ce trăiesc, pe plan artistic sau personal - mama. De data asta, nu va fi nevoie să-i povestesc, pentru că va fi alături de mine, cu iubire şi incredere, în mijlocul aventurii, şi sper să fie cea mai tare experienta a noastră împreună!”, a mărturisit Alexandra Ungureanu.

“Pentru noi doi, această expeeriență este un vis împlinit și ne bucurăm enorm să trăim toate astea împreună!”, au povestit Patrizia și Francy.

“Plecarea în Asia Express deja mi-a stârnit emoţii pe care nu credeam că sunt capabil să le simt sau că le am. Abia aştept să trăiesc experienţa asta pe pielea mea; sunt convins că îmi va fi greu, dar îmi voi crea nişte amintiri pentru o viaţă. Am decis să mergem în Asia ca să îmi testez prietenia cu Emi. Dacă ne înţelegem şi acolo, o să îl cer de prietenul meu cel mai bun!!Sper să stăm cât mai mult în concurs”, a declarat Cuza.

“În general, iau viata cu tot ce e mai bun în ea, aşa că am răspuns instant “da” la o vacanţă prelungită pe banii altora. Mă aştept să fie cu hohote de râs şi înfiorător de greu, dar hei, m-am antrenat toată viaţa să caut şi să găsesc soluţii pentru orice situatie. Altfel, mă bazez pe tehnicile mele avansate de seducţie şi pe ambulanţa de pe traseu. De vis va fi!”, a declarat Lorelei. “Mie încă nu-mi vine să cred că m-am înhămat la Asia Express. Acum puţin timp, mi-ar fi îngheţat sângele în vene la ideea că aş putea face asta, diferit de data asta e că, atunci când am primit propunerea, am ştiut din prima secundă că aş fi regretat să nu o trăiesc. Cred că va fi mega fun, psihotic şi pe alocuri înfricoşător, şi mai cred ca va fi the best middle life crisis ever”, a completat Zarug.

Filmările pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Împăraților vor începe luna aceasta. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 vor fi în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă acolo atât pe TV, cât și în online, pe a1.ro, în secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile de socializare ale emisiunii.