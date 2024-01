Lino Golden și logodnica lui, Delia, despre participarea la Power Couple România: „Ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”

Lino Golden și logodnica lui, Delia Salchievici alcătuiesc unul dintre cuplurile care au acceptat provocarea de a intra în competiția Power Couple România – La bine și la greu, declarându-se foarte ambițioși și dornici să câștige. Încrezători în puterea relației lor, Lino și Delia au pornit în cea mai incitantă întrecere a cuplurilor cu mult entuziasm, dezvăluind că sunt gata să facă față oricăror obstacole. ”Nu cred că vechimea unui cuplu contează în această competiție!”, a punctat Delia, subliniind astfel că nu se tem de perechile care sunt împreună de mai mult timp și că, din contră, relația lor de doi ani poate reprezenta un avantaj. ”Munca în echipă este unul dintre atuurile noastre în acest concurs, pentru că, în viața de zi cu zi avem din plin acest exercițiu”, spune artistul despre el și partenera sa, care este DJ. Un alt atu în competiția Power Couple este pasiunea lor pentru sport și preocuparea pentru un stil de viață sănătos: amândoi se antrenează în fiecare zi la sală și sunt atenți la dietă, astfel că s-au pregătit pentru acest concurs cu gândul că probele fizice se vor număra printre provocările lor preferate. Cei doi s-au cunoscut pe Instagram, iar după un an de relație, au făcut un pas decisiv: și-au cumpărat împreună casa în care locuiesc acum alături de bulldogul lor francez, Snow, mărturisind că împart în mod egal sarcinile care țin de responsabilitățile casei.

Reality show-ul îi pune, însă, față în față cu provocări dificile, așa cum este decizia de a investi o sumă de bani în capacitatea partenerului de a trece o anumită probă. Astfel, deosebirile dintre ei se pot transforma în adevărate pietre de încercare, Lino declarându-se mai cheltuitor decât Delia, dar și mai impulsiv prin comparație cu iubita lui, care este foarte calmă, chiar și în situații limită. ”Power Couple este un test al rezistentei, inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, a spus Lino.

Alături de ei, în competiția care redefinește relația de cuplu participă Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, Tudor Ionescu, solistul Fly Project, și soția lui, Ana, Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin, Daiana Anghel, consultant beauty, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea, Emi (Noaptea Târziu) și soția lui, Mădălina, soții Gabriela și Cristi Iacob, CRBL și soția lui, Elena, soții Eliza și Cosmin Natanticu. Power Couple România – La bine și la greu, show-ul prezentat de Dani Oțil, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzată luni, marți și miercuri, de la 20:30.

