Seară decisivă la America Express, de la 20:30:  ultima eliminare pe Drumul aurului înainte de Marea Finală! Reality show-ul, lider incontestabil de piață

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:27-23:59, ediția America Express de ieri seară a dominat concurența în topul audiențelor, impunându-se ca lider de piață pe toate segmentele de public. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 9.8 puncte de rating și o cotă de piață de 31.2%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.9 puncte de rating și o cotă de piață de 18.7%. La orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 8.6 puncte de rating și 23.3% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 6 puncte de rating și 16.2% cotă de piață. La nivel național, America Express a ocupat primul loc în topul audiențelor, cu 7.8 puncte de rating și 21.4% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 6.6 puncte de rating și 18.1% cotă de piață. În minutul de aur 22:11, emisiunea a fost urmărită de peste 1,8 milioane de telespectatori. Totodată, Antena 1 a fost lider de audiență pe interval orar prime time (19:00-23:00), obținând, pe tronsonul publicului comercial, 8.1 puncte de rating și 25.1% cotă de piață, în vreme ce ocupantul locului 2, Pro Tv, înregistra 7.6 puncte de rating și 23.6% cotă de piață.

Finalul spectaculoasei curse dedicate carnavalului de la Barranquilla a adus, în ediția de ieri seară America Express, victoria echipei formate din Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care a obținut astfel un avantaj extrem de important: plecarea în următoarea întrecere cu un avans de 15 minute. După explozia de culoare, pe ritmuri exotice, a paradelor de carnaval, seara a continuat cu o veste amenințătoare pentru concurenți: Irina a pus în joc cele 3 cutii rezervate participanților care ajung pe ultimul loc la următoarele 3 curse. Una dintre aceste cutii conține totemul roșu, care va elimina cea din urmă echipă de pe Drumul aurului înainte de Marea Finală. Prima dintre aceste curse s-a desfășurat chiar în ediția de ieri, trecând echipele printr-o provocare în egală măsură dificilă și amuzantă: umplerea unor găleți cu nămol adunat de fiecare concurent de pe propriul corp, după mai multe băi în bazinul cu ”noroi magic” binefăcător al vulcanului El Totumo. La capătul întrecerii, prima cutie i-a revenit echipei formate din Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru.

Urmează seara decisivă la America Express: azi, de la ora 20:30, la Antena 1, competiția continuă cu două curse în care provocările lansate de Irina se vor dovedi din ce în ce mai grele. ”Am zis că-mi dau sufletul, nu mai rezistam. Am făcut un efort fantastic”, a declarat Cătălin Scărlătescu. ”Nu-mi aduc aminte să mai fi făcut ceva atât de greu. Am simțit că nu mai pot și că, dacă mă opresc, nu mai plec de-acolo”, a mărturisit și Andreea Bălan. Au mai rămas 2 cufere în joc. Astfel, echipele vor face tot posibilul să nu ajungă pe ultimul loc, folosindu-și întreaga energie în misiuni de anduranță, pentru a evita amenințătoarea ipostază de a lua o cutie la finalul fiecăreia dintre cele două întreceri. Punctul culminant al acestei seri va fi deschiderea cuferelor: echipa care are cutia cu totemul roșu își încheie aventura pe Drumul aurului. Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt concurenții rămași în aventura celui mai spectaculos reality show din România, care vor urca tensiunea la cote maxime în ediția din această seară, luptând cu îndârjire pentru un loc în finală. Cine va părăsi competiția și care sunt cele două echipe care vor juca Marea Finală de pe 26 martie, la Antena 1, telespectatorii vor afla în ediția reality show-ului din această seară, de la ora 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 21 martie 2023