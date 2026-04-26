Marian Godină a câștigat colanul de Imunitate, într-o ediție Survivor, lider de audiență! Diseară, flacăra se va stinge pentru un concurent din tribul Los Niños

Los Niños și-au început aventura, de după Unificare, aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Primele jocuri au arătat cât de dură va fi competiția de aici înainte, iar diseară, de la ora 20:00, Survivor revine cu o eliminare ce va șoca pe toată lumea!

Cu o nouă structură a jocului pentru Imunitate, concurenții au învățat că foștii lor parteneri le-au devenit adversari și că oamenii pe care cândva îi aclamau, acum trebuie să îi vadă pierzând. Până la urmă, cel care a reușit să treacă prin provocarea Exilului și printr-un Duel emoționant, a devenit învingător. Marian Godină și-a asigurat liniștea și știe că nu poate fi propus pentru eliminare. În schimb, el va decide pe cine trimite la lupta pentru menținere!

Ediția Survivor de sâmbătă seara a fost urmărită cu emoție și suspans, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:31, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 23.3% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 4.4 puncte de rating și 18.6% cotă de piață, cu Filmul PRO. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.9 puncte de rating și 19.5% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.5 puncte de rating și 14.9% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.9 puncte de rating și 18.7% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.0 puncte de audiență și 15.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:54, aproape 1.4 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

În această seară, premierele continuă! Marian și Maria vor fi căpitanii echipelor și vor alege pe cine vor să aibă aproape la jocul pentru recompensă. Cine se va impune și se va bucura de hrană și stare de bine? Cine va pierde și va avea parte de conflicte surprinzătoare?

În plus, flacăra se va stinge pentru un concurent care a demonstrat că este puternic și că poate fi un adversar redutabil la câștigarea trofeului. Despre cine este vorba și cum se va ajunge la astfel de strategii? Rămâne de văzut!

