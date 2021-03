Marie Janette merge în finala iUmor! Cea de-a patra ediție, lider de audiență

Cea de-a patra ediţie a celui mai nou sezon iUmor, difuzată miercuri seara, între orele 20.28 – 23.17, la Antena 1, a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial din mediul urban!

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 7 puncte de rating și 19.8% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 6.9 puncte de rating şi 19.6% cotă de piaţă. În minutul de aur, 21:51, peste 1.6 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1.

Totodată, serialul ”iMai Mult Umor”, difuzat în intervalul 23.17 – 23.31, a fost în topul preferințelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, cu o audiență medie de 4.8 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce la nivel național a condus cu 3.6 puncte de rating și 12.2% cotă de piață.

Marie Janette a avut seara trecută o revenire de senzație, chiar dacă în sezonul 9 lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit. "Am fost întreruptă de juriu și nu am învățat textul cu ideea că o să fiu întreruptă, eu l-am învățat așa ca la școală, ca o poezie, cap-coadă, iar în momentul în care m-au întrerupt creierul meu a dat eroare 404. Am încurcat tot textul și l-am făcut așa ca o salată, dar într-un final a ieșit mai bine decât mă așteptam", a explicat tânăra.

De această dată, Marie Janette s-a ambiționat să obțină măcar două voturi pozitive, iar supriza a fost cu atât mai mare atunci când a primit toată încrederea juraților, dar și a celor de acasă. "La Cheloo nu îmi fac speranțe, el este foarte greu de convins. Cheloo e boss-ul ăla din instanță, dacă ajungi în instanță și ajungi la capăt, Cheloo este level 99 plus", a mai spus ea înainte să intre pe scenă.

Cel de-al zecelea sezon iUmor, continuă în fiecare miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1 și se anunță cu totul neașteptat. De la concurenți, la invitați și momente speciale, jurații, dar și cei de acasă, vor avea de descoperit surprize la tot pasul. Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Mai mult, actorul Vlad Drăgulin va avea grijă să nu rateze niciun moment important din culise. serialul ”iMai Mult Umor”, al cărui protagonist este, va însoți fiecare ediție de audiții din cel de-al zecelea sezon iUmor și va fi difuzat săptămânal, pe site-ul a1.ro. <”iMai Mult Umor” este povestea nevăzută din spatele produsului finit ”iUmor”, este spectacolul din spatele spectacolului>, a spus Vlad Drăgulin. Actorul va urmări tot ce se întâmplă în culisele emisiunii iUmor prin ochii personajului Niros, un producător perfecționist, și nu se va teme să pună toate întrebările incomode, atât persoanelor din echipă, cât și juraților sau concurenților.

Perioada 10 martie 2021