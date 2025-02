Lacrimi și durere după moartea tânărului Andrei Perneș, decedat cu doar o lună înainte să împlinească 29 de ani

Tânărul urma să împlinească 29 de ani în luna martie, dar destinul i-a fost curmat mult prea devreme.

Un accident fatal care a îndoliat pe toată lumea

Conform primelor informații oferite de autorități, Andrei Perneș a pierdut controlul volanului în timp ce se deplasa pe ruta Dej-Gherla. Autoturismul său s-a răsturnat în afara carosabilului, impactul fiind atât de puternic încât echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în această dimineață la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Bunești. Apelul de urgență a venit în jurul orei 05:30. Din păcate, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată la fața locului.” – a transmis ISU Cluj.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Iubita lui Andrei, devastată de durere: „Încă sper că nu e real”

În urma despărțirii de Sabrina, fosta sa parteneră din casa Mireasa, Andrei își găsise din nou fericirea alături de o altă tânără, alături de care își făcea planuri de viitor. Însă, destinul crud i-a despărțit înainte ca aceste visuri să devină realitate.

La câteva ore după aflarea veștii tragice, iubita lui Andrei a postat pe rețelele sociale un mesaj sfâșietor:

„Încă sper că nu e real...”, a scris aceasta, exprimând durerea imensă pe care o simte după pierderea celui pe care îl considera sufletul ei pereche.

Simona Gherghe și foștii colegi de la Mireasa, mesaje de condoleanțe

Moartea subită a lui Andrei Perneș a șocat atât apropiații, cât și telespectatorii emisiunii Mireasa, care l-au urmărit și îndrăgit de-a lungul competiției. În ediția de astăzi a emisiunii, prezentatoarea Simona Gherghe a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului concurent.

„Andrei a fost extrem de iubit în casa Mireasa. A avut un parcurs special, s-a căsătorit în emisiune cu Sabrina, iar povestea lor a fost una neașteptată. Viața este, din păcate, imprevizibilă. Suntem alături de familia lui. Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Ion Șaulescu: „Nu am apucat să îi răspund la ultimul apel...”

Printre cei mai afectați de pierderea lui Andrei se numără și foștii săi colegi de la Mireasa. Ion Șaulescu, prieten apropiat al lui Andrei, a mărturisit că vestea i-a zguduit întreaga lume și regretă profund că nu i-a răspuns la ultimul apel.

„Nu pot să cred că este adevărat. Când am aflat, am sperat că e o glumă proastă. Ultima dată am vorbit cu el acum o săptămână și jumătate. M-a sunat o dată și nu i-am răspuns. Acum trăiesc cu regretul ăsta și nu cred că o să mi-l iert vreodată...”, a declarat acesta.

Sese, copleșit de durere: „A plecat prea devreme...”

Un alt fost coleg, Sese, a rememorat momentele frumoase petrecute alături de Andrei și nu poate accepta că prietenul său nu mai este.

„Am vorbit ultima dată acum o săptămână. Spunea că vremurile vor fi mai bune, că viitorul ne rezervă lucruri frumoase. Andrei era mereu cu zâmbetul pe buze, chiar dacă avea momente grele. Nu pot să cred că s-a întâmplat așa ceva...”

O viață curmată mult prea devreme

Andrei Perneș era un tânăr plin de visuri și ambiții. După participarea la Mireasa, acesta s-a dedicat afacerilor imobiliare, lucrând din greu pentru a-și construi un viitor. Pe rețelele sociale, postase recent un mesaj optimist:

„Cu zâmbetul pe buze și planuri mari pentru viitor.”

Din păcate, toate aceste planuri au fost întrerupte brusc de destin.

Moartea sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și iubit. Prietenii, familia și fanii își exprimă regretele și transmit condoleanțe celor îndurerați.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

