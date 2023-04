Varză revine în forță pe scena show-ului iUmor. Nelu Cortea: „Aș vrea la 55 de ani să am energia ta“

Dan Badea a urcat și el pe scena iUmor cu un moment special, iar Șerban Copoț și magicianul Robert Tudor l-au susținut de lângă masa juraților. Ce moment a pregătit prezentatorul iUmor, cât de diferite au fost suprizele pregătite de concurenți şi cine va intra la votul publicului, telespectatorii pot vedea duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Varză, pe numele din buletin Daniel Ilie, s-a înscris din nou la iUmor și își dorește enorm să își adjudece marele premiu al emisiunii. El locuiește de 3 ani în Anglia și, când nu are spectacole acolo, le onorează pe cele din România. Despre materialul scris pentru audițiile acestui sezon acesta spune că s-a inspirat din experiențele trăite în backstage-ul show-urilor sale, iar juraţii n-au scăpat nici ei de glumele lui. „Juriul poate să confirme ceea ce urmează să spun. Toată lumea are impresia că: «Mamă, artiștii, ce viață frumoasă! Vin cu limuzine, covorul roșu… au cabina lor unde se machiază». Nu! Am stat și în magazii, am spart și sticle cu alcool, pentru că s-a împiedicat Țuțu într-un spectacol și am pus banii pe care trebuia să îi luăm de la public și am mai dat şi 250 de lei de la noi ca să plătim paguba“, a spus concurentul în timp ce toți cei prezenți în platoul de televiziune râdeau.

Hohotele de râs au răsunat și mai tare când Varză a povestit un episod delicat trăit la un spectacol la care erau prezenți un artist cunoscut de la noi, soția acestuia și cumnata lui. Delia a fost prima care a luat cuvântul: „Mi-a plăcut foarte tare și îmi plac, în general, poveștile tale“. În timp ce Nelu Cortea a spus: „Ai o energie foarte mișto și aș vrea, Doamne-ajută, să am la 55 de ani energia pe care o ai tu“, Cătălin Bordea a precizat: „Eu, când mă uit la tine, te văd George Carlin dacă n-ar fi avut succes, arăți ca el“. Varză a intervenit imediat și a dezvăluit: „Am material și mă duc în George Carlin – dezavantajul faptului că te-ai născut urât. Dar o să-l dau în finală“. Ca să ajungă în această etapă a competiției de umor de la Antena 1, trebuie să treacă de jurizarea strictă, însă, și de votul publicului.

După o pauză de aproape trei ani, Dan Badea a urcat pe scena iUmor cu un număr de stand-up despre pandemia de coronavirus. „Cea mai nepotrivită cumpărătură-armă de apărare: am luat un pistol cu gel lacrimogen – 1.800 de RON. Ce a fost lacrimogen la el?!? Am plâns după bani. Deci, a venit un pistolaș de firmă, nu zic firma – cu W începe –, dar cred că și lui Adi Minune îi era mic! Arăta de ziceai că este breloc!“, a spus prezentatorul, care a povestit și o scenă savuroasă petrecută la malul mării alături de soția lui, Mădălina Badea, și fiul lor, Aris.

Momentele integrale oferite de Dan Badea și Varză, cum au încercat contracandidații artistului de 55 de ani să îi impresioneze pe jurați și cine a obținut like-urile necesare să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.