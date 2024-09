Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al doilea sezon Power Couple România – La bine și la greu!

Alături de cuplurile care vor pleca în curând în Malta, se va afla și în acest an, Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, care a pornit deja spre locația de filmare. ”Plec în Malta cu un nod în gât, dar și cu fluturi în stomac, pentru că dacă anul trecut mergeam în necunoscut și aveam emoții strict pentru proiect, acum știu ce mă așteaptă. Oamenii știu că e un show activ și pentru prezentator, trebuie să mă cațăr, să intru în apă, să stau la înălțimi, să-mi testez și eu, la rândul meu, limitele. Abia aștept să încerc probele, deja e un lucru cunoscut faptul că 90% din probe sunt testate și de către staff, dar și de mine. Am niște probe preferate deja, nu pot să le divulg, dar pot să vă spun că sunt wow. Am mari emoții pentru concurenți, de data asta, pe unii îi cunosc, au trecut pe la mine prin emisiune des, și știindu-i ca profil, mai ales pe băieți, și văzând ce s-a întâmplat anul trecut cu fetele care s-au motivat foarte tare și și-au învins fobii, în timp ce băieții s-au descurcat mai slab, pentru cei pe care-i cunosc... am emoții”, declară Dani Oțil înainte de startul filmărilor.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea participării sunt gata să fie puse la încercări total surprinzătoare!

Unul dintre cei mai cunoscuți campioni mondiali ai țării și soția lui, Leonard Doroftei și Monica Doroftei, pornesc pentru prima dată împreună într-o astfel de competiție! ”Această experiență de a participa alături de soția mea la o emisiune concurs, reprezintă o provocare și o luptă frumoasă. Îmi doresc să merg cât mai departe în competiție alături de partenera mea”, declară Leonard, completat de soția lui care admite că ”am acceptat această provocare din dorința de a ne redescoperi ca si cuplu, sunt tare curioasă cum vom reacționa în împrejurările dificile pe care le impune acest concurs”.

Cu milioane de urmăritori în mediul online, iubiți și apreciați de toți pentru sinceritatea arătată în materialele postate, Theo Zeciu și Cesima apar pentru prima dată într-un show TV de o astfel de anvergură. „Provocările tocesc mândria unui cuplu și dorința mea profundă este de a mă armoniza cu partenera mea și, totodată, de a deveni vulnerabil în fața publicului, pentru că eu cred că datoria unui creator este să transmită mesaje cât mai autentice către publicul său”, menționează simpaticul creator de conținut. De cealaltă parte, iubita lui spune: ”Singura dorință pe care o am, în urma acestei experiențe, este să ne distrăm împreună, să ne creăm și mai multe amintiri frumoase decât cele pe care le avem deja și să ne dovedim nouă cât de bine putem lucra în echipă”.

După ce a dus țara pe cele mai înalte culmi în gimnastică, cucerind medalii importante pentru România, Diana Bulimar intră într-o nouă competiție a vieții, de această dată alături de logodnicul ei, Radu Dumitrache. ”Îmi doresc ca lumea să ne cunoască, cu adevărat, personalitățile, cu bune și cu rele, exact cum suntem noi, atât în momentele de maximă tensiune, cât și atunci când suntem destinși”, povestește fosta gimnastă. ”Mereu mi-am dorit să o cunosc pe Diana din competiție și sunt sigur că va fi o cu totul altă persoană. Îmi doresc să ne simțim bine, să ne distrăm, să nu ne certăm (prea tare) și sunt nerăbdător să cunosc mai bine și “adversarii”...”, a mai adăugat Radu.

Mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, cântăreața Bella Santiago este decisă să meargă până la capăt, împreună cu soțul ei, Nicu Grigore. ”Am acceptat provocarea pentru a vedea care este limita mea de răbdare, până unde pot (râde), până unde duce memoria mea de când l-am cunoscut pe el. Vreau să văd ce putem face mai departe împreună, la bine și la greu”, declară solista, în timp ce soțul ei recunoaște: „Am acceptat provocarea, în primul rând, pentru a ne întării și mai mult relația de cuplu, consider că acest format ne va scoate din rutina zilnică și ne va testa toate limitele, ne va trece prin toate stările. În momentul de față, văd totul cu pozitivism (sper să rămână așa)”.

Iubit de public pentru starea de bine pe care o aduce cu fiecare apariție, magicianul Robert Tudor vrea să le ofere telespectatorilor și o altă latură, de această dată, alături de Elena Tudor, soția lui. ”Pentru mine, acest show este mai mult decât o simplă competiție – este o oportunitate de a arăta lumii cât de puternică este legătura noastră. Magia nu este doar pe scenă, ci și în relația noastră, iar Power Couple ne va da șansa să demonstrăm că împreună putem depăși orice obstacol”, declară artistul înainte de începerea filmărilor. Soția lui l-a completat: ”Întotdeauna am crezut că o relație de cuplu puternică se bazează pe încredere, colaborare și curajul de a ieși din zona de confort împreună. Am vrut să-mi susțin soțul în această aventură, mai ales că, fiind magician, el e obișnuit să impresioneze și să surprindă prin numere de iluzionism, dar știu că adevărata magie dintre noi vine din legătura noastră”.

A scris istorie cu muzica pe care a intepretat-o și a demonstrat că este o badass mom, care alături de soțul ei poate depăși orice provocare. Giulia și Vlad Huidu fac parte din cuplurile sezonului doi și au gânduri mari înainte de primele probe. ”Sincer, cine nu vrea să testeze cât de bine funcționează relația atunci când sunt în joc mai multe provocări decât doar cine spală vasele sau cine duce copiii la școală? (râde) Îmi doresc să ne distrăm la maximum, să ne punem din nou răbdarea la încercare și, desigur, să dovedim că team Păpu e #power în orice situație! În plus, dacă totul merge bine, poate câștigăm și noi niște puncte bonus la capitolul ”, declară artista. Vlad e convins că Power Couple „e o ocazie să îmi depășesc limitele și, mai ales, să îmi pun la încercare memoria, deoarece soția mea nu are prea mare încredere că mă pot descurca la capitolul date exacte ale relației noastre. Îmi doresc să ne testăm limitele din nou, să râdem mult și, în final, să demonstrăm că suntem un cuplu de neoprit! Ah, și dacă pot să ies din asta cu un upgrade la abilitățile mele de compromis, e și mai bine!” ????

Unul dintre cei mai apreciați actori de stand up comedy din țară, Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, simțeau că este momentul perfect să-și ducă relația de cuplu la nou nivel de adrenalină, iar această competiție s-a potrivit cu planurile lor. ”Am mare încredere în noi doi (mai mult în Alexandra) și sunt convins că o să ne distrăm mult. Totodată, Dani Oțil a zis că i-ar fi prea dor de mine și că nu mai vrea această experiență singur, anul trecut i-a fost prea greu. Mă aștept ca experiența asta să o povestim la bătrânețe, pe terasa casei parțial plătită din premiul Power Couple”, spune Radu. La fel de încrezătoare este și Alexandra: ”Până anul ăsta, și eu și bubu am fost niște oameni destul de cuminți și maximul de adrenalină a fost să schimbăm partea patului pe care doarme fiecare. Așa că show-ul a venit la fix, când simțeam nevoia să experimentăm viața în forme nemaiîntâlnite de noi până acum, să fim crazy! #teambucalae”.

Pe scenă de ani de zile, unul dintre cântăreții de hip hop care a pus bazele acestui stil în muzica românească, DOC pornește pe acest drum al noului sezon, împreună cu Anca Munteanu, soția lui. ”Ne bucurăm, în primul rând, că avem cum să fim doar noi doi. E un lux zilele astea. Altfel, suntem relaxați, poate prea.. și de abia așteptăm să vedem ce ne poate pielea de cuplu”, spune artistul. Aflată la prima ei experiență într-o astfel de emisiune, Anca adaugă: ”Fiind o fire aventuroasă de fel, cel mai tare mă încântă faptul că voi fi pusă în niște situații cu care, cel mai probabil, nu mă voi mai întâlni în viață. La ce mă aștept, mă aștept să mă distrez, să mă emoționez, să mă sperii, în principiu să simt tot ce am de simțit:) , să-mi fac prieteni, să am iar 18 ani, fără job și fără copil și, nu în ultimul rând, mă aștept să câștigăm”.

De-a lungul anilor, a trecut prin unele dintre cele mai puternice competiții din lume și a fost victorios. A reușit să obțină titluri mondiale și este cunoscut de către o lume întreagă ca Mister KO, iar acum Andrei Stoica vrea un nou câștig, dar nu singur, ci alături de soția lui, Andra Stoica. ”Având în vedere că am experiența competițiilor și a reality show-urilor, mă bucur că acum suntem amândoi. Vreau să se chinuie și ea, cum m-am chinuit în trecut (râde). Aș vrea ca la final să recunoască cât a fost de dificil. Probabil experiența ne va suda și ne va uni mai mult, iar atunci când se va încheia cred că ai noștri copii vor realiza cât suntem de puternici”, spune sportivul. În același timp, soția lui este convinsă că acest show i se potrivește perfect: ”Am acceptat provocarea pentru că-mi place să-mi testez limitele și sunt o persoană aventuroasă, de fel. Vreau să mă distrez, să mă simt bine și să ne redescoperim unul pe altul, sub o altă formă. Mi se pare că provocarea asta apare o singură dată în viață, e o experiență de la care am multe așteptări”.

Probe mai puternice ca niciodată. Cine va risca? Cine va merge până la capăt? Nouă cupluri, însă doar unul va ridica trofeul deasupra capului. Nu ratați, în curând, Power Couple România, sezonul 2, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY.