O filipineză şi o spanioloaică, test de folclor românesc la Te cunosc de undeva! „Din tot platoul, tocmai nouă să ni se întâmple asta!”

Ironia ruletei au simţit-o din plin şi Barbara şi Bella, cele cărora săptămâna trecută le-a jucat feste şi nu a vrut să le dezvăluie melodia până la antrenamente. Şi nu degeaba a fost atât de aşteptat momentul, căci le-a pregătit o transformare cu totul şi cu totul specială şi extrem de dificilă – Ion Dolănescu. Nu doar faptul că au aflat târziu piesa, ci şi cuvintele pe care nu le înţelegeau sub nicio formă le-au dat mari bătăi de cap artistelor, care s-au văzut nevoite să se pregătească intens şi să ceară ajutorul cunoscuţilor pentru a putea performa pe scena transforming show-ului de la Antena 1.

„Noi oricum înţelegem mai greu limba română, dar de data asta... melodia ne-a pus capac. Când am ajuns la primele antrenamente şi am aflat ce urmează să interpretăm, ne venea să râdem şi să plângem în acelaşi timp! Nu ştiam de ce să ne apucăm mai întâi, pentru că nu înţelegeam mai niciun cuvânt. Am avut mare noroc cu doamna Adriana Trandafir, profesoara noastră de actorie, care ne-a explicat absolut fiecare cuvânt, pe înţelesul nostru!”, a dezvăluit Barbara, în vreme ce Bella a completat: „Din tot platoul, tocmai nouă să ni se întâmple asta, tocmai nouă să ne dea ruleta o asemenea piesă în română, noi, cele mai românce de aici. Şi mai mult, să ne pice la început şi doar „?”, încât să avem şi mai puţine zile de antrenament. După ce ne-a trecut panica, am hotărât să facem lucrurile în felul nostru şi să ne şi distrăm, pentru că până la urmă şi despre asta este Te cunosc de undeva!. Ce ne-a ieşit, aflaţi sâmbăta asta!”.

