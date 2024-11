Oana Paraschiv și Mihai Găinușă vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1. Oana Paraschiv: „Doar educația te ajută să ajungi acolo unde îți dorești!”

În ediția Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a difuzată astăzi, alături de Andrei Ștefănescu, gazda show-ului, vor fi Oana Paraschiv și Mihai Găinușă: ,,A fost o experiență foarte interesantă, trăită cu emoțiile pe care le aveam la lucrările de control din școală. Am întâlnit niște copii extraordinari, hotărâți și talentați, care au înțeles foarte bine că doar educația te ajută să ajungi acolo unde îți dorești!”, mărturisește Oana.

La rândul lui, Mihai Găinușă povestește: ,,După ce am ratat o mulțime de indicii și amulete în Asia, ne-am decis să ne încercăm puterile cu cineva de calibrul nostru. Adică un copil de școală, maximum clasa a cincea. Avantajul nostru e că suntem doi pe o singură întrebare. Problema e dacă, la întrebarea respectivă, avem două răspunsuri diferite. Oricum, totul e pentru o cauză nobilă, iar banii vor fi donați unui copil care are nevoie de ei pentru a-și urma visele. Iar visul nostru e, dacă în Asia am ajuns în semifinale, măcar să ne egalăm performanța!”.

Cum s-au descurcat cei doi în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla astăzi, de la ora 18.00, într-o ediție specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, în cadrul quiz show-ului difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

