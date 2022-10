Patru concurenți din bootcamp sunt chemați în competiție! Chef Cătălin Scărlătescu folosește amuleta care îi oferă acest avantaj

Una dintre ele i-a oferit un super-avantaj: ”Cheamă patru concurenți care nu au fost selectați în bootcamp și repartizează-i în echipe astfel încât să reveniți la numărul inițial de concurenți”. Este amuleta pe care Chef Scărlătescu nu întârzie s-o folosească, anunțându-și deja această intenție în ediția trecută Chefi la cuțite: ”Faptul că ați gătit atât de frumos m-a făcut să mă hotărăsc să dau amuleta care spune că niște concurenți care au gătit cu voi în bootcamp vor veni, vor găti și vor completa echipele voastre – și pe a mea. Eu am dreptul la doi concurenți dintre ei, iar ceilalți Chefi vor primi câte unul”, a declarat el. În ediția show-ului culinar din seara aceasta, Chef Scărlătescu pășește în platou cu alegerile deja făcute, pregătit să îi cheme pe cei patru concurenți pentru a participa la cel de-al șaselea battle. Așadar, urmează o ediție Chefi la cuțite care va debuta sub presanta întrebare: ”Cine sunt cei patru competitori?”.

”Azi e ziua în care primim noi concurenți. Chiar sunt curios pe cine ne va băga Cătălin în echipă”, a declarat Chef Sorin Bontea. ”Cine știe ce o fi ales Scărlătescu de pe la bootcamp, poate ne trimite pe cineva cu care să nu putem comunica, să nu putem să-l punem la treabă și să ne facă misiunea și mai dificilă”, a comentat și Chef Florin Dumitrescu. ”Ne bucurăm chiar azi de această amuletă. Mi se reîntregește echipa, iar această amuletă este, de fapt, un cadou pentru fiecare Chef”, a spus Cătălin Scărlătescu. Cine sunt cei patru concurenți și cum vor fi ei repartizați pe echipe, dar și cum se vor integra pe parcurusul celui de-al șaselea battle și ce eliminare va urma telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în seara aceasta, de la 20:30.

