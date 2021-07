Paula Chirilă şi Romică Ţociu, coprezentatori Splash! Vedete la apă

Paula Chirilă şi Romică Ţociu li se alătură, din postura de coprezentatori, lui Răzvan Fodor, Ramonei Olaru şi Annei Lesko în cadrul celui mai nou sezon “Splash! Vedete la apă”, show ce va avea premiera în curând, la Antena 1.

„Mă bucur foarte mult că fac parte din echipa Splash! Vedete la apă, un show foarte interesant şi foarte solicitant, deopotrivă, atât pentru echipă, cât şi pentru cei care participă. De data aceasta voi fi responsabilă, alături de Romică Ţociu, cu descreţitul frunţilor. Cunosc proiectul, am mai făcut parte din el, ca şi concurent, şi îmi amintesc că a fost foarte greu pentru mine, din cauza fricii mele de înălţime. Până la urmă am înfrânt-o şi am reuşit să sar de la 10 metri, de la ultima trambulină. Nu a fost deloc uşor şi chiar le ţin pumnii tuturor concurenţilor şi îi felicit pentru curajul de a participa. Eu şi Romică vom fi responsabili cu buna dispoziţie şi îi vom încuraja pe concurenţi să lase fricile deoparte. Splash! Vedete la apă este unul dintre proiectele mele de vară preferate şi mă bucur că revine la Antena 1!”, a declarat Paula Chirilă.

După ce a încercat statutul de „salvamar” în sezonul trecut al show-ului, având misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă, Romică Ţociu revine la Splash! Vedete la apă mai pregătit ca oricând: „Abia aştept să începem, însă am o singură condiţie: să nu mă pună cumva să sar! La frica mea de înălţime, tot ce depăşeşte maximum 1.5 metri...încep să tremure picioarele!”, a mărturisit amuzat actorul. Întrebat dacă ar participa şi în postura de concurent în cadrul celui mai răcoritor show al verii, Romică Ţociu nu a stat pe gânduri: „Dacă faceţi Next Star cu sărituri, da!”.

Zeci de personalități, care activează în domenii cu totul diferite, îşi vor demonstra abilităţile în privinţa săriturilor în apă, dar, mai ales, vor încerca să-și testeze limitele și să-și învingă temerile, în cel mai nou sezon al emisiunii Splash! Vedete la apă!. În fiecare săptămână, concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic.

Jurații vor fi cei care vor nota curajul și evoluția în concurs, dar vor ține cont și de impresia artistică și de partea tehnică a săriturilor, iar fiecare va acorda o singură notă pentru fiecare concurent.

La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. Cine sunt vedetele care se vor lăsa pe mâna campionilor într-ale săriturilor şi ce salturi vor alege acestea să facă, telespectatorii pot afla în curând, la Antena 1!