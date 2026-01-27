x close
Primul cuplu format la Mireasa: Meciul Iubirii. Anunțul făcut de Simona Gherghe

de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   15:05
Sursa foto: colaj Antena 1/Prima petrecere de la Mireasa: Meciul Iubirii le-a împlinit dorința privitorilor, iar cei doi au avut primul sărut

Mireasa: Meciul Iubirii vine cu surprize noi, dar și cu lecții de curaj, iar emisiunea le propune concurenților să creadă în dragoste și să nu renunțe la cel mai pur sentiment, chiar dacă apar și numeroase provocări în drumul către cunoașterea sufletului pereche. În sezonul 13 deja s-a format primul cuplu, iar apropierea a fost primită cu aplauze și urări frumoase, iubirea fiind sărbătorită în reality show.

Mireasa testează limite, aduce schimbări, transmite emoții și fiori și construiește unele dintre cele mai frumoase povești de iubire, care pot aduce culoare într-o lume fadă. Noi concurenți au deschis un capitol important din viața lor, care îi poate duce către adevărata fericire. Ediția de ieri, 26 ianuarie, a adus un moment de bucurie printre cei care își caută partenerii în emisiunea Mireasa.

Giulia Rezmeliță și Alexandru Bănică s-au plăcut încă de la debutul noului sezon, iar apropierea dintre ei a decurs natural, în timp ce fiecare replică era analizată de telespectatorii care abia așteptau să îi vadă împreună.

Prima petrecere de la Mireasa: Meciul Iubirii le-a împlinit dorința privitorilor, iar cei doi au avut primul sărut. Bineînțeles, gestul încărcat de sentimente a fost urmat de o întrebare importantă pusă de Simona Gherghe.

Vă declarați un cuplu la Mireasa?”, a întrebat gazda emisiunii. După ce Giulia Rezmeliță și Alexandru Bănică au dezvăluit că își doresc să înceapă o relație, Simona Gherghe a transmis: Doamnelor și domnilor, avem primul cuplu din acest sezon! Să le fie de bine atât la Mireasa, cât și după Mireasa. (...) Practic, voi v-ați plăcut și povestea voastră a fost destul de simplă până acum. Sper să rămână așa!

Emisiunea Mireasa: Meciul Iubirii poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

 

Subiecte în articol: simona gherghe mireasa
