Protagoniştii Iubire cu parfum de lavandă s-au bucurat de vacanţă înainte de revenirea pe platoul de filmare. Cel de-al doilea sezon al serialului original are premiera astăzi, de la 20.30, la Antena 1

Înainte de a reveni pe platourile de filmare ale serialului, cei doi protagonişti, Michaela Prosan şi Adi Nartea s-au bucurat de vacanţa de iarnă alături de familiile lor. „După o vacanţă pe care am meritat-o cu toţii, revenim pe post cu noi episoade, în fiecare vineri, la Antena 1 şi sperăm să fiţi alături de noi în continuare. M-am bucurat din plin de zilele petrecute alături de cei dragi. Crăciunul a fost despre ei. Lumină. Bucurie. Emoţie…Povesti, colinde, magie şi miros de scorţişoară”, dezvăluie Michaela Prosan, cea care o interpretează pe Anda Moraru în serialul original Iubire cu parfum de lavandă.

La rândul lui, Adi Nartea, interpretul lui Ştefan Lungu, povesteşte: „Cum am luat vacanţă am fugit acasă, am împachetat tot, am luat fetele şi am pornit spre Suceava, unde am petrecut Crăciunul. De acolo am mers direct la Braşov, am stat cu părinţii şi nepoata noastră. Aşa că pot spune că ne-am bucurat din plin de statul la curte, la foc, ne-am bucurat de zăpadă, de preparatele delicioase. De Revelion am revenit acasă, în familie, unde a fost foarte bine. Anul acesta am ales să rămânem acasă şi chiar a fost perfect. După Revelion am fugit câteva zile la schi, aşa că nu putem vorbi de o relaxarea aia mult visată, ci mai degrabă de o relaxare activă, dar frumoasă.”

Ce se va întâmpla cu relația dintre Anda și Ștefan în cel de-al doilea sezon al serialului original Iubire cu parfum de lavandă? Ce planuri ascunse are Albert (Mihai Smarandache) și cum va influența acesta viitorul lor? Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul în noul sezon al serialului Iubire cu Parfum de Lavandă, care are premiera astăzi, de la 20.30, la Antena 1.

Filmările, realizate în paralel cu două echipe de producţie, pentru povestea creionată de echipa de scenarişti formată din Radu Grigore, Raluca Mănescu şi Oana Răsuceanu sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele proiectului urmărind conturile oficiale de socializare ale serialului. Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dan Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu.

