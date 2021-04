Radu Almăşan – Bosquito, apariţie rară la tv, la Te cunosc de undeva! „Când a apărut am avut un şoc!”

Maratonul transformărilor continuă, în această sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o petrecere latino în toată regula. Cei 11 concurenţi ai transforming show-ului vor simţi pe propria lor piele că într-o gală dedicată muzicii latino cerul este limita. Invitatul special al ediţiei, Radu Almăşan, va deschide gala cu un super recital marca Bosquito şi îi va da ceva bătăi de cap Emiliei, căreia Ruleta i l-a oferit întocmai pe el ca personaj în gala Latino Party.

„Când a apărut Emilia am avut un şoc!”, a povestit amuzat Radu Almăşan, pe care echipa Te cunosc de undeva! l-a invitat, alături de colegii de la Bosquito, să rămână pe canapea şi să urmărească primul moment al serii. Artistul a mai completat: „Am uitat cu desăvârşire că am purtat un sacou alb...o cravată roşie... Va trebui să am o discuţie cu stilistul meu de atunci, cel mai probabil maică-mea!”.

Cum se va descurca Emilia cu provocarea de zile mari pe care i-a pregătit-o Ruleta, dar şi ce dezvăluire va face Radu Almăşan despre porecla sa din adolescenţă, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie a transforming show-ului de la Antena 1, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.