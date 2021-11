Serialul Adela, lider de audienţă. “Tu nu ştii să fii mamă! N-ai fost nici pentru mine, nici pentru ea! Dintre toţi tu eşti cea mai vinovată şi pentru asta am să te urăsc toată viaţa mea!”

#dacăejoieAdela! Telespectatorii au urmărit aseară în număr foarte mare serialul produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, acesta impunându-se ca lider de audienţă, atât la nivelul publicului comercial, cât şi la nivel naţional.

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30-22:57, serialul Adela a condus clasamentul audienţelor, atât pe publicul commercial, cât şi la nivelul întregii ţări. La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, serialul Adela s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 7.1 puncte de rating și 21.3% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv, cu o medie de 6.9 puncte de rating şi 20.7 cotă de piaţă. Ierarhia s-a pãstrat şi la nivelul întregii ţări, serialul Adela fiind prima opţiune a telespectatorilor, în intervalul menţionat, cu un rating mediu de 8.5 puncte şi 18.9% cota de piaţă. Aproape 1.7 milioane de telespectatori la nivel naţional, în minutul de aur, 21:53 urmăreau aseară momentele emoţionante din serialul Adela de la Antena 1.

Aseară, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură momentele deopotrivă extrem de emoţionante şi încărcate de tensiune când adevărul a ieşit în sfârşit la iveală şi Adela a aflat că adevărata sa familie este alta. “Cum ai putut să îmi furi viaţa?”, i-a reproşat Adela (Mara Oprea) Andreei (Oana Moşneagu), în vreme ce lui Nuţi (Anca Sigartău) i-a spus: “Tu nu ştii să fii mamă! N-ai fost nici pentru mine, nici pentru ea! Dintre toţi tu eşti cea mai vinovată şi pentru asta am să te urăsc toată viaţa mea!”. Pus în faţa faptului împlinit, Paul(Mihai Călin) i-a reproşat Marthei (Carmen Ionescu): “Ai ştiut şi ai minţit atâţia ani! Poate eu am fost orb şi nu am văzut cine eşti cu adevărat, dar mă bucur că tata a văzut şi a apucat să fie şi el fericit cu altcineva!”. Ce alte lucruri vor ieşi la iveală şi vor pune în continuare piedici în calea fericirii şi a liniştii protagoniştilor, telespectatorii vor putea afla urmărind Adela, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

Deşi adevărul a ieşit la iveală şi Adela a aflat cine este cu adevărat, povestea nu se încheie aici. În continuare, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, noi secrete vor ieşi la iveală, în cadrul celui de-al doilea sezon al serialului produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production. Mai mult, au început deja filmările pentru cel de-al treilea sezon al proiectului care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipã de producţie cu o vastã experienţã în lumea serialului.