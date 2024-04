Serialul Povești nespuse, disponibil în AntenaPLAY. Povestea care a cucerit o lume întreagă ajunge în România

"Annemin Sırrıdır Çocuk" (cunoscut și sub numele de "The Secret of My Mother's Child") sau Povești nespuse este o dramă turcească ce explorează complexitatea relațiilor familiale și misterele trecutului. Protagonista, Melek, este o tânără care își caută mama biologică, iar căutarea ei o conduce către o serie de revelații tulburătoare și întâlniri cu personaje memorabile. Cu un amestec de dramă, suspans și romantism, "Annemin Sırrıdır Çocuk" a devenit rapid un fenomen în rândul telespectatorilor, captivându-i cu intriga sa complexă și interpretările impresionante ale actorilor.

Când Defne (Irem Helvacioglu) rămâne însărcinată, singura persoană care se bucură mai mult decât soțul ei, Cinar (Olgun Toker), este servitoarea lor, Meryem (Selin Yeninci), care, la scurt timp, anunță că e gravidă și ea. Pe măsură ce trece timpul, între cele două se formează o legătură specială. Un eveniment tragic îi schimbă viața lui Defne - copilul ei e răpit. Meryem îi e alături și o ajută să-și găsească copilul, fără a bănui că e implicată și că, de fapt, ea nu a fost niciodată gravidă.

Fanii din România au acum acces la această serie deosebită în orice moment și oriunde, prin intermediul dispozitivelor lor preferate. Platforma AntenaPLAY oferă o modalitate comodă și accesibilă de a urmări "Annemin Sırrıdır Çocuk", aducând această poveste profundă direct în casele și inimile abonaților. "Annemin Sırrıdır Çocuk" vine cu un episod nou în fiecare joi.

