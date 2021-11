The Jazzy Jo Experience, Omajii și Raze de lună merg mai departe în Battle-urile X Factor

Seara trecută, în cel de-al treilea Bootcamp X Factor, Delia a decis care sunt echipele cu care va merge mai departe în competiție. The Jazzy Jo Experience, Omajii și Raze de lună vor participa în următoarea etapă: Battle-urile X Factor.

A sosit rândul Deliei să facă triajul echipelor sale din Bootcamp. Cele treisprezece grupuri au urcat rând pe rând pe scena X Factor pentru a demonstra că merită unul dintre cele trei scaune pentru Battle-uri. Secret Society, ESpecial, Le Teste di Ozzak, Cristina și Mirela, Quartet Belcanto, Caesar și Sandy, Les Divas, Alme, Omajii, Leyla Salmean și Elie Hadad, Raze de lună, The Jazzy Jo Experience și The Jacks au fost echipele care urcat seara trecută pe scena X Factor. Proaspăt formata trupă Omajii a obținut un scaun din partea juratei care a afirmat: ” Au un coolness pe care eu îl vreau”. ”Aveți ceva aparte”, le-a transmis Delia celor de la The Jazzy Jo Experience înainte să le dea un scaun și implicit un loc în Battle-uri. Ultimul scaun au fost ocupat de băieții de la Raze de lună care au mărturisit că nu se așteptau să fie așa apreciați de către public. ”Doamnelor și domnilor, acestea sunt grupurile”, a spus jurata când a prezentat noua formulă pentru etapa Battle-urilor. X Factor continuă sâptămâna viitoare Bootcamp-ul echipei lui Ștefan Bănică.

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, Florin Ristei va fi mentorul grupei de Fete în timp ce Delia va lucra anul acesta cu Grupurile. Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.

X Factor 10 continuă vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, cu o nouă ediție din Bootcamp, când concurenții vor încerca să își impresioneze mentorii și să câștige unul dintre cele trei scaune disponibile pentru Battle-uri. Mai mult, în cel de-al zecelea sezon X Factor, Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei vor fi mai aproape de fani cu o colecție dedicată celor mai înflăcărați telespectatori! Așadar, cei de acasă pot găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul X Factor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!