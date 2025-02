Vineri, echipa Super Neatza sărbătoreşte 17 ani de emisie live, cu o super petrecere cu super eroi!

De 17 ani, gazdele Super Neatza cu Răzvan şi Dani le aduc telespectatorilor zâmbete, informaţii, aventură și distracție fără limită. După un prim < Neatza > rostit de Răzvan şi Dani în februarie 2008, la Antena 1, gaşca s-a tot mărit, iar emisia a trecut de la 2 ore la 4 ore zilnic, 6 zile din 7. „Acum 17 ani, emisiunea era difuzată doar de luni până vineri, vreme de două ore şi eram atât de puţini în redacţie, încât la petrecerile de final de an trebuia să chemăm şi rudele de gradul II, ca să părem mai mulţi. Lucrurile s-au schimbat şi s-au schimbat în bine. Sunt 17 ani de super muncă, alături de o super echipă, poate cea mai mare şi mai frumoasă echipă de live din România. Am făcut lucruri extraordinare, am emis din Delta Dunării, unde nu era nici măcar semnal pentru telefon, darămite pentru a face o transmisiune live vreme de 5 zile, am emis din vârf de munte, de la mare, din orice împrejurare!”, povestesc cei doi matinali, care mai spun: „S-au băut zeci de mii de cafele, s-au consumat tone de hârtie, dar mai important este că am avut poate milioane de zâmbete care s-au produs de la noi şi de la invitaţii noştri. Avem o grămadă de amintiri, slavă Domnului cu online-ul, că putem şi noi să le rememorăm, că nu avem hardul atât de mare. Noi am fost aici înainte de Facebook, înainte de Instagram, înainte de HD, când tv-ul era pătrat!”.

De-a lungul timpului, Răzvan și Dani au traversat țara, de la malul mării, în vârf de munte și până în inima Deltei şi le-au adus telespectatorilor momente memorabile și imagini spectaculoase. În timp, au primit în familia lor cea mai veselă gaşcă din România. Şi Super Neatza a devenit bucuria dimineților, cu mii de ore de emisii live, audienţe record şi poveşti speciale petrecute alături de telespectatori. „Cuvântul ăsta, o mare familie, în cazul nostru, chiar nu este doar o etichetă de marketing: ne-am crescut copiii împreună, ne-am botezat copiii unii altora, am cununat echipe din Neatza, totul împreună!”, mai povestesc Răzvan şi Dani.

Actori din cele mai îndrăgite seriale, Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN şi Iubire cu parfum de lavandă, power couple-urile Giulia şi Vlad Huidu şi Diana Bulimar şi Radu Dumitrache, Adelina Chivu, Mihai Morar şi juratul Marius Moga, Pepe, Fly Project, Mandinga, Jo, Alex Velea şi Whats Up şi mulţi alţii le vor fi alături matinalilor în zi de sărbătoare, mâine, de la ora 8.00, la Antena 1.