Legenda blestemului unei cetăți transilvănene. O poveste despre dragoste și trădare

Povestea spune că ar fi avut loc un blestem înfricoșător. Cercetătorii și experții în paranormal au efectuat numeroase investigații în încercarea de a dezvălui secretele ascunse ale Cetății Ardud. Dar niciunul dintre ei nu a reușit să găsească răspunsurile.

Se spune că fata principelui Francisc Rakoczi ar fi fost blestemată de către tatăl său pentru că a dezvăluit secretul cetății unui ofițer austriac. De atunci, sufletul ei bântuie prin zonă.

Cetatea Ardud atrage turiști din întreaga lume. Legenda se concentrează pe fata principelui Francisc Rakoczi. Totodată, se spune că aici ar exista un tunel ori o pivniță întunecată, menționată în legenda care lega Cetatea Ardud de Castelul din Carei.

Conform legendei, austriecii nu înțelegeau cum reușeau localnicii să-i învingă. Așa că au trimis un ofițer frumos pentru a seduce fata principelui. Prințesa Vilma s-ar fi îndrăgostit de ofițer și i-ar fi dezvăluit secretul tunelului.

Cuprinsă de remușcări, fata i-a spus tatălui ei ce s-a întâmplat dar soldații austrieci veniseră deja să-l aresteze pe principe. Disperat, acesta și-ar fi blestemat fiic.a

Legenda spune că fata principelui trăiește și astăzi în tunel iar tânărul care dorește să o elibereze de blestem trebuie să o sărute de trei ori. De fiecare dată fantoma apare sub trei forme diferite: șarpe, broască și, în cele din urmă, o mireasă plângând.

Se mai spune că tânărul care reușește să treacă de încercarea cu cele trei fantome trebuie să o urmeze pe fata principelui în pivnița întunecată. Acolo, prințesa îi dezvăluie întreg tezaurul, constând din arme prețioase, aur, argint și nestemate.

În timpul întregului ritual, tânărul nu are voie să se uite înapoi, altfel se va transforma într-o stâncă de piatră. Până când va fi eliberată de un tânăr curajos, fata principelui nu are voie să-și pieptene părul și să se spele decât o singură dată pe an, în noaptea de Înviere.

Totodată, prințesa Vilma nu se poate mărita decât câtunci când își va îmbrăca rochia de mireasă. Doar că pe aceasta trebuie mai întâi să o coasă. Legenda spune că nu are voie într-un an să facă mai mult de 7 împunsături de ac. Chiar și astăzi, localnicii susțin că în nopțile senine cu lună plină, se pot auzi tânguiri din tunelul cetății.

Potrivit legendei care circulă în zonă, fata principelui ar fi dezvăluit ofițerului secretul pivniței. Și anume, faptul că tatăl ei și-a inversat potcoavele calului pe care circula prin tunel, evitând astfel capturarea de către dușmani.

Prințesa Șerpoaică a Ardudului din epoca medievală a prins viață și într-o carte scrisă de o tânără autoare din Satu Mare, Karina M. Vlad, care locuiește acum în Portugalia. Cartea se numește “Șerpoaica,” relaltlează legenda unei cetăți transilvănene. Această legendă vorbește despre Ardud, despre credințe și valori, despre dragoste și război, despre elemente supranaturale și aspectele lumii cotidiene, despre conflicte și eliberare.

Legenda blestemului care planează asupra acestei zone rămâne una dintre cele mai misterioase și înfricoșătoare povești din istoria țării noasre, potrivit ziarulring.ro.