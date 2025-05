Mâine începe Hoinar.Odyssey cu cel mai complex program din ultimii opt ani. O parte din spectacolele din program sunt deja sold-out

Festivalul începe mâine cu o ediție care nu se ferește de întrebări sau teme grele și care promite cel mai complex program de până acum: 5 spectacole, 5 instalații artistice, 4 dezbateri și 3 ateliere și concerte cu elevi și profesori. Fiecare seară de

festival va spune o poveste în care călătoria este agentul primordial, declanșatorul conflictului, izbăvitorul și judecătorul eroilor deopotrivă.

Două dintre spectacolele din program, The Wanderer - un concept inovator al muzicianului David Gray, ce revoluționează experiența muzicii clasice prin asocierea cu un spectacol de lumini și un soundscape de muzică electronică, și Rămășițele unei idei - un spectacol-concept semnat de Daria Tudor, care îmbina muzica lui Franz Schubert și Dmitri Șostakovici cu povestea, sunt deja

sold-out.

Spectatorii care încă nu au decis cum petrec serile acestui weekend în București, mai pot găsi câteva bilete la Stairway to Paradise (r. Laura Ducu) - o poveste de dragoste care traversează oceane, culturi și destine, spusă prin muzică de jazz semnată de George Gershwin, respectiv M. (r. Dana Paraschiv) - un spectacol despre familie și toate lucrurile pe care nu ni le spunem și o (re)întâlnire cu muzica lui Wolfgang Amadeus Mozart. Mai multe detalii și bilete:

https://festivalulhoinar.ro/festival/

Cei care doresc să se bucure de o experiență artistică inedită, pe scena Ateneului Român, care îmbină muzica lui Svante Henryson (compozitor la limita dintre clasic, jazz și rock), Vaughan- Williams, John Adams și Johannes Brahms cu teatrul non-verbal, se pot îndrepta către recitalul cameral Hallelujah Junction, de marți 20 mai, eveniment care marchează și închiderea oficială a

Hoinar.Odyssey. Bilete: https://bit.ly/4jN70wY

Una din surprizele pe care organizatorii le-au pregătit anul acesta publicului este Hoinar. La Taifas - dezbateri între spectatori și artiști, moderate de realizatorul Bogdan Stănescu. Acestea vor avea loc după fiecare reprezentație de la Teatrul ACT și încurajează dialogul deschis despre experiența trăită, precum și despre temele pe care spectacolele din program le propun.

O altă noutate a ediției este Hoinar.Crossroads - programul educațional propus anul acesta studenților de la Universitatea Națională de Arte Teatrale și Cinematografice (UNATC) și Universitatea Națională de Muzică București (UNMB). Cei înscriși au avut ocazia de a participa la

mai multe întâlniri online cu pianistul Florian Mitrea, actrița Sarah Gabriel și regizorul Michael Hoffman (realizator a numeroase lungmetraje, printre care The Last Station – 2009, cu Helen Mirren și Christopher Plummer, și The Best of Me – 2014, cu James Marden și Michelle

Monaghan), în care au fost mentorați în procesul artistic de creare a 5 instalații artistice sub forma unor scurtmetraje care reflectă tema călătoriei din perspectiva fiecărui spectacol din program. Acestea vor fi expuse pe afișajul digital din foaierul Teatrului ACT și ulterior pe canalul

de YouTube al festivalului, respectiv pe site. Regia scurtmetrajelor este semnată de masteranzii Elena Tudorache și Rareș Hanțiu iar în realizarea lor au mai fost implicați și actorii Răzvan Ionescu, Georgiana Tițoiu și Costin Stăncioi, pianistul Theodor Dumitru, cântăreața și

compozitoarea Andra Pierșinaru și pianistul și compozitorul Petru Soleanu.

Povestind despre experiența de a fi mentor în cadrul Hoinar.Crossroads, regizorul Michael Hoffman a declarat: „Am fost întotdeauna pasionat de storytelling. Mi se pare că provocările sunt aceleași, fie că ești un Shakespeare și scrii o lucrare precum Romeo și Julieta, sau un tânăr

student și creezi un ecou scurt ca reacție la un spectacol din festivalul vostru. Dificultatea compunerii și articulării temei este la fel de mare. Sunt pasionat și de educație, mereu am adorat să lucrez cu cei tineri, iar educația oricum mi se pare că merge mână-n mână cu

storytelling-ul. Printr-o poveste bine spusă putem ajunge la cei tineri, putem să le influențăm parcursul în bine. Vă doresc un festival grozav și-mi păstrez deschiderea de a continua să ofer feedback tinerilor voștri regizori.”.

Festivalul continuă cu programul educațional dedicat elevilor de școală generală, acesta urmând să se desfășoare în luna iunie în București (la Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” și Școala Gimnazială de Arte nr. 2) și în septembrie la Iași (Colegiul Național de Artă „Octav

Băncilă”). Hoinar.Side by side va aduce artiștii din festival față în față cu elevii din cele 3 școli unde vor susține ateliere și concerte umăr lângă umăr.

„Comunicarea este, pentru mine, fundamentul ideii de a face artă. Schimbăm constant informații, emoții, idei, din poziția de artist - fie în relația artist-public, fie în relația artist-artist sau în cea operă de artă-artist (și în alte câte și mai câte alte tipuri de relații care se crează spontan). Nu am putut concepe o ediție în care micii artiști să nu fie, la rândul lor, personajele principale. Hoinar. Side by Side înseamnă un weekend de muncă în echipă: atelier de muzică de cameră în fiecare școală parteneră, lecții ghidate în formații camerale pe care le vor experimenta pentru prima dată, concert, colaborare și comunicare într-un colectiv mult mai mare decât cel oferit de lecțiile normale de instrument.”, a declarat pianista Daria Tudor, Creative Producer Hoinar Festival și coordonatoarea programului Hoinar. Side by Side.

Mai multe detalii despre parcursul Hoinar. Side by Side vor fi anunțate pe canalele oficiale de

comunicare ale festivalului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹



Fondat în 2016 de pianistul de origine română Florian Mitrea și organizat de Fundația Centrul Român de Muzică, Festivalul Hoinar reunește atât o componentă educativă, cât și o componentă festivalieră de concerte, recitaluri și spectacole unice în România, propunându-și să aducă în lumină nu doar un repertoriu de muzică clasică special, în interpretări originale, ci și unii dintre cei mai promițători artiști români ce desfășoară cariere internaționale, care merită descoperiți și de publicul din România.