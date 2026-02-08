x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „maleabil"?

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „maleabil”?

de Andreea Tiron    |    08 Feb 2026   •   08:20
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „maleabil”?
Ce înseamnă, de fapt, „maleabil"?

Cuvântul „maleabil” este tot mai des întâlnit în limbajul public, în presă, psihologie, educație sau discurs social.

Vorbim despre oameni maleabili, opinii maleabile sau contexte maleabile, dar sensul exact al termenului este adesea folosit vag sau incomplet. Ce înseamnă, de fapt, „maleabil”? Este un compliment sau o critică? Și în ce contexte este corect să îl folosim?

Definiția cuvântului „maleabil” în dicționar

Conform DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul maleabil are următoarele sensuri:

MALEABIL, -Ă (adjectiv)

(Despre metale)
Care poate fi ușor modelat, întins sau prelucrat prin presare, fără a se rupe.
Exemplu: Aurul este un metal extrem de maleabil.

(Figurat, despre persoane, idei, caractere, opinii)
Ușor de influențat, de modelat, de adaptat; lipsit de rigiditate.
Exemplu: Este o persoană maleabilă, care își schimbă ușor punctul de vedere.

Sensul propriu: „maleabil” în știință și tehnică

În sensul său originar, „maleabil” este un termen din fizică și metalurgie.

Un material maleabil:

  • poate fi bătut, presat sau întins
  • își schimbă forma fără să se rupă
  • este opusul materialelor fragile

Exemple de materiale maleabile:

  • aurul
  • argintul
  • cuprul
  • aluminiul

Atenție: Maleabilitatea nu este același lucru cu elasticitatea. Un material elastic revine la forma inițială; unul maleabil rămâne în noua formă.

Sensul figurat: „maleabil” în limbajul cotidian

Cel mai frecvent, cuvântul este folosit metaforic, pentru a descrie oameni, atitudini sau situații.

O persoană maleabilă este:

  • ușor influențabilă
  • adaptabilă
  • deschisă la schimbare
  • dar uneori și lipsită de fermitate

Sinonime și antonime pentru „maleabil”
Sinonime:

  • flexibil
  • influențabil
  • adaptabil
  • modelabil
  • docil (în anumite contexte)

Antonime:

  • rigid
  • inflexibil
  • ferm
  • inflexibil
  • de neclintit

Exemple de utilizare corectă

Materialul este suficient de maleabil pentru a fi prelucrat manual.
Este o persoană maleabilă, care se adaptează rapid la schimbări.

Subiecte în articol: limba română
