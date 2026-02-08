Limba română: Ce înseamnă cuvântul „maleabil”?

Vorbim despre oameni maleabili, opinii maleabile sau contexte maleabile, dar sensul exact al termenului este adesea folosit vag sau incomplet. Ce înseamnă, de fapt, „maleabil”? Este un compliment sau o critică? Și în ce contexte este corect să îl folosim?

Definiția cuvântului „maleabil” în dicționar

Conform DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul maleabil are următoarele sensuri:

MALEABIL, -Ă (adjectiv)

(Despre metale)

Care poate fi ușor modelat, întins sau prelucrat prin presare, fără a se rupe.

Exemplu: Aurul este un metal extrem de maleabil.

(Figurat, despre persoane, idei, caractere, opinii)

Ușor de influențat, de modelat, de adaptat; lipsit de rigiditate.

Exemplu: Este o persoană maleabilă, care își schimbă ușor punctul de vedere.

Sensul propriu: „maleabil” în știință și tehnică

În sensul său originar, „maleabil” este un termen din fizică și metalurgie.

Un material maleabil:

poate fi bătut, presat sau întins

își schimbă forma fără să se rupă

este opusul materialelor fragile

Exemple de materiale maleabile:

aurul

argintul

cuprul

aluminiul

Atenție: Maleabilitatea nu este același lucru cu elasticitatea. Un material elastic revine la forma inițială; unul maleabil rămâne în noua formă.

Sensul figurat: „maleabil” în limbajul cotidian

Cel mai frecvent, cuvântul este folosit metaforic, pentru a descrie oameni, atitudini sau situații.

O persoană maleabilă este:

ușor influențabilă

adaptabilă

deschisă la schimbare

dar uneori și lipsită de fermitate

Sinonime și antonime pentru „maleabil”

Sinonime:

flexibil

influențabil

adaptabil

modelabil

docil (în anumite contexte)

Antonime:

rigid

inflexibil

ferm

inflexibil

de neclintit

Exemple de utilizare corectă

Materialul este suficient de maleabil pentru a fi prelucrat manual.

Este o persoană maleabilă, care se adaptează rapid la schimbări.