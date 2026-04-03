Limba română: Ce înseamnă cuvântul „nimicnicie”

De cele mai multe ori, el descrie ideea de lipsă de valoare, deșertăciune sau caracter neînsemnat al unui lucru ori al unei persoane. Este un cuvânt puternic, cu o încărcătură emoțională și morală, folosit pentru a exprima ideea de inutilitate sau de lipsă de importanță.

Definiția cuvântului „nimicnicie” în DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul nimicnicie înseamnă:

NIMICNICÍE – faptul de a fi nimicnic; lipsă totală de valoare, de importanță; lucru lipsit de valoare; faptă josnică, ticăloșie.

Cuvântul provine din adjectivul „nimicnic”, care înseamnă neînsemnat, lipsit de valoare, josnic sau vrednic de dispreț.

Ce sensuri are cuvântul „nimicnicie”

Cuvântul poate avea mai multe sensuri, în funcție de context:

1. Lipsă de valoare, importanță

Exemplu:

„Toate pretextele i s-au părut o nimicnicie.”

În acest caz, cuvântul se referă la ceva neimportant, fără valoare.

2. Deșertăciune, lucru trecător

Este sensul folosit mai ales în texte religioase sau filosofice, unde „nimicnicia” se referă la caracterul trecător al lucrurilor materiale sau al vieții.

Exemplu:

„A înțeles nimicnicia lucrurilor lumești.”

3. Faptă josnică, ticăloșie

Exemplu:

„A făcut o nimicnicie de neiertat.”

În acest caz, cuvântul descrie o faptă rușinoasă, urâtă din punct de vedere moral.

Sinonime pentru „nimicnicie”

neînsemnătate

lipsă de valoare

deșertăciune

mizerie morală

ticăloșie

josnicie

„Nimicnicie” este un cuvânt cu sens puternic, care poate însemna lipsă de valoare, deșertăciune sau o faptă josnică, în funcție de context. Este folosit mai ales în literatură, filosofie sau în limbajul moral, pentru a descrie lucruri fără importanță sau comportamente condamnabile.