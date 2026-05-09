x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ocheadă”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ocheadă”

de Andreea Tiron    |    09 Mai 2026   •   06:20
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ocheadă”
pexels/Cuvântul „ocheadă” este unul pitoresc

Ai auzit expresia „i-a aruncat o ocheadă”?

Cuvântul „ocheadă” este unul pitoresc, des întâlnit în limbajul colocvial și în literatură, fiind asociat adesea cu gesturi subtile, sugestive sau chiar cochete.

Definiția din DEX

Conform DEX:

OCHEADĂ = privire scurtă și furișă, de obicei cu înțeles sau intenție ascunsă; privire aruncată cu coada ochiului.

Ce înseamnă, mai exact

O „ocheadă” este:

  • o privire rapidă, discretă
  • adesea intenționată și sugestivă
  • uneori folosită pentru a transmite un mesaj fără cuvinte

De multe ori, termenul are o nuanță jucăușă sau seducătoare, dar poate fi și simplu o privire furișă.

În funcție de context, sensul poate varia de la flirt discret la simplă curiozitate.

Sinonime și nuanțe

„Ocheadă” poate fi înlocuit, în anumite contexte, cu:

  • privire furișă
  • clipire sugestivă
  • semn din ochi
  • privire pe ascuns

Diferența este că „ocheadă” păstrează aproape întotdeauna o notă subtilă, intenționată și uneori complice.

„Ocheadă” este un cuvânt expresiv, care descrie o comunicare nonverbală fină, realizată printr-o simplă privire. Este des folosit în contexte informale sau literare și adaugă culoare și nuanță limbajului.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri