Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ocheadă”

Definiția din DEX
Conform DEX:
OCHEADĂ = privire scurtă și furișă, de obicei cu înțeles sau intenție ascunsă; privire aruncată cu coada ochiului.
Ce înseamnă, mai exact
O „ocheadă” este:
- o privire rapidă, discretă
- adesea intenționată și sugestivă
- uneori folosită pentru a transmite un mesaj fără cuvinte
De multe ori, termenul are o nuanță jucăușă sau seducătoare, dar poate fi și simplu o privire furișă.
În funcție de context, sensul poate varia de la flirt discret la simplă curiozitate.
Sinonime și nuanțe
„Ocheadă” poate fi înlocuit, în anumite contexte, cu:
- privire furișă
- clipire sugestivă
- semn din ochi
- privire pe ascuns
Diferența este că „ocheadă” păstrează aproape întotdeauna o notă subtilă, intenționată și uneori complice.
„Ocheadă” este un cuvânt expresiv, care descrie o comunicare nonverbală fină, realizată printr-o simplă privire. Este des folosit în contexte informale sau literare și adaugă culoare și nuanță limbajului.