Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ocheadă”

Cuvântul „ocheadă” este unul pitoresc, des întâlnit în limbajul colocvial și în literatură, fiind asociat adesea cu gesturi subtile, sugestive sau chiar cochete.

Definiția din DEX

Conform DEX:

OCHEADĂ = privire scurtă și furișă, de obicei cu înțeles sau intenție ascunsă; privire aruncată cu coada ochiului.

Ce înseamnă, mai exact

O „ocheadă” este:

o privire rapidă, discretă

adesea intenționată și sugestivă

uneori folosită pentru a transmite un mesaj fără cuvinte

De multe ori, termenul are o nuanță jucăușă sau seducătoare, dar poate fi și simplu o privire furișă.

În funcție de context, sensul poate varia de la flirt discret la simplă curiozitate.

Sinonime și nuanțe

„Ocheadă” poate fi înlocuit, în anumite contexte, cu:

privire furișă

clipire sugestivă

semn din ochi

privire pe ascuns

Diferența este că „ocheadă” păstrează aproape întotdeauna o notă subtilă, intenționată și uneori complice.

„Ocheadă” este un cuvânt expresiv, care descrie o comunicare nonverbală fină, realizată printr-o simplă privire. Este des folosit în contexte informale sau literare și adaugă culoare și nuanță limbajului.