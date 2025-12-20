Limba română: Ce înseamnă cuvântul „SMERENIE”?

Smerenia este una dintre aceste valori fundamentale, profund ancorată în cultura, spiritualitatea și limba română. Dar ce înseamnă, mai exact, „smerenie” și cum este definit acest concept din punct de vedere lingvistic?

Definiția din DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), termenul smerenie este definit astfel:

SMERENÍE, substantiv feminin – Atitudine morală caracterizată prin modestie, supunere, lipsă de trufie; umilință.

Această definiție evidențiază faptul că smerenia este o trăsătură morală, o stare interioară care reflectă modestia și absența mândriei exagerate.

Sens și interpretări

Smerenia nu trebuie confundată cu slăbiciunea sau lipsa de demnitate. Din contră, ea presupune:

conștiința propriilor limite , fără a le nega calitățile,

respect față de ceilalți , fără sentiment de superioritate,

acceptarea realității și a adevărului despre sine.

În special în context religios, smerenia este considerată o virtute esențială, fiind asociată cu ascultarea, credința și echilibrul sufletesc. Însă termenul este folosit și în limbajul laic, pentru a descrie o persoană modestă, echilibrată și lipsită de aroganță.

Utilizare în limbajul curent

Cuvântul „smerenie” apare frecvent în:

texte religioase și filozofice,

literatură,

discursuri morale sau educative.

Exemple de utilizare:

„A vorbit cu smerenie, fără să se laude.”

„Smerenia este o calitate rară, dar profund respectată.”

Smerenia este un concept complex, care exprimă modestia, echilibrul interior și lipsa de orgoliu. Așa cum arată și definiția din DEX, nu este vorba despre umilire, ci despre o atitudine morală profundă, care contribuie la maturitatea personală și la relații sănătoase cu cei din jur.