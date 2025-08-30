x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul VLĂGUIT?

Limba română: Ce înseamnă cuvântul VLĂGUIT?

de Andreea Tiron    |    30 Aug 2025   •   15:20
Limba română: Ce înseamnă cuvântul VLĂGUIT?
Sursa foto: Jurnalul

Folosit adesea în limbajul cotidian, mulți dintre noi nu înțelegem exact ce înseamnă cuvântul VLĂGUIT.

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):

  • „vlăguit, -ă” este un adjectiv care semnifică o stare de epuizare fizică sau morală, caracterizată prin oboseală extremă, slăbiciune, stare de istovire sau sleire de puteri 

Exemple literare extrase din DEX:

  • „Radu Comșa se întorcea pe același drum în trăsurile cu caii vlăguiți.”

  • „Scot pupăza vlăguită de atîta zbucium.”

Verbul din care derivă

Adjectivul provine din verbul „vlăgui”, care înseamnă:

  1. A epuiza sau a fi epuizat de puteri; a slei; a istovi 

  2. În alte contexte, verbul poate însemna prelucrarea pielii într-o tăbăcărie 

    Citește pe Antena3.ro

Formele reflexive indică pierderea de vlagă, consumarea forțelor până la epuizare 

Sinonime și antonime

Sinonime:

Printre cele mai frecvente sinonime ale lui vlăguit se numără:

epuizat, extenuat, istovit, ostenit, sleit, moleșit

Recapitulare sintetică

Element Detaliu
Definiție Obosit, istovit, sleit de puteri; epuizat fizic sau moral 
Etimologie Din verbul vlăgui („a epuiza” sau „a prelucra pielea”) 
Sinonime extenuat, istovit, sleit, moleșit, frânt, zdrobit ș.a. 
Antonim a-și reveni, a se redresa 

Conform dicționarului Sinonime82 (1982), se adaugă termeni ca frânt, prăpădit, rupt, sfârșit, stors, trudit, zdrobit 

Antonim:

 

Un antonim relevant este expresia „a-și reveni” (a-și regăsi forțele), respectiv „a se redresa” 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri