Limba română: Ce înseamnă cuvântul VLĂGUIT?

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX):
„vlăguit, -ă” este un adjectiv care semnifică o stare de epuizare fizică sau morală, caracterizată prin oboseală extremă, slăbiciune, stare de istovire sau sleire de puteri
Exemple literare extrase din DEX:
„Radu Comșa se întorcea pe același drum în trăsurile cu caii vlăguiți.”
„Scot pupăza vlăguită de atîta zbucium.”
Verbul din care derivă
Adjectivul provine din verbul „vlăgui”, care înseamnă:
A epuiza sau a fi epuizat de puteri; a slei; a istovi
În alte contexte, verbul poate însemna prelucrarea pielii într-o tăbăcărie
Formele reflexive indică pierderea de vlagă, consumarea forțelor până la epuizare
Sinonime și antonime
Sinonime:
Printre cele mai frecvente sinonime ale lui vlăguit se numără:
epuizat, extenuat, istovit, ostenit, sleit, moleșit
Recapitulare sintetică
|Element
|Detaliu
|Definiție
|Obosit, istovit, sleit de puteri; epuizat fizic sau moral
|Etimologie
|Din verbul vlăgui („a epuiza” sau „a prelucra pielea”)
|Sinonime
|extenuat, istovit, sleit, moleșit, frânt, zdrobit ș.a.
|Antonim
|a-și reveni, a se redresa
Conform dicționarului Sinonime82 (1982), se adaugă termeni ca frânt, prăpădit, rupt, sfârșit, stors, trudit, zdrobit
Antonim:
Un antonim relevant este expresia „a-și reveni” (a-și regăsi forțele), respectiv „a se redresa”