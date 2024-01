LOTO, 21 ianuarie 2024. Duminică, Loteria Română pune în joc premii fabuloase și sume impresionante

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 25,55 milioane de lei (peste 5,13 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,85 milioane de lei (peste 1,57 milioane de euro).



La Joker, la categoria I, se inregistrează un report în valoare de peste 23,41 milioane de lei (peste 4,70 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 316.300 de lei (peste 63.500 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 52.500 de lei (peste 10.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 24.200 de lei.



La tragerea Noroc Plus de joi, 18 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 153.229,60 lei. Biletul norocos a fost jucat prin aplicatia mobila AmParcat.ro.



La tragerea Joker de joi, 18 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 57.327,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ploiesti.