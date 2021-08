Andreea Antonescu, pentru a doua oară la Splash! Vedete la apă, deși nu știe să înoate: ”M-a luat panica!”

Participant pentru a două oară în cadrul celui mai răcoritor show al verii, Splash! Vedete la apă, emisiune difuzată sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1, Andreea Antonescu și-a dat seama că lucrurile nu mai sunt la fel de ușoare.

Andreea Antonescu a mărturisit că experiența trecută de la Splash! Vedete la apă nu i-a fost de mare folos, ba dimpotrivă!: ”Îmi aminteam de data trecută că dădeam de două ori din mâini şi ieşeam la suprafaţă. Acum nu mai ieşeam şi m-a luat panica. Nu am venit aici să învăţ să înot. Vreţi să sar, sar, dar nu mă puneţi să înot!”, a povestit artista.

Încă de la primele antrenamente, Andreea a mărturisit că este o persoană suficient de dornică de adrenalină, căreia în anumite momente îi place viaţa trăită la maximum: „Din când în când îmi asum nişte riscuri!”, le-a mărturisit antrenorilor. Sub efectul adrenalinei pe care ţi-o oferă acest sport, Andreea nu a ţinut cont de toate sfaturile primite de la antrenori, astfel că la unul dintre antrenamente a reuşit să atingă apa într-un mod incorect, care a dus la o uşoară accidentare: „M-am accidentat! M-am lovit sub sâni, dar durerea radiază până în spate!”. Imediat, concurenta a primit ajutorul medicilor aflaţi în permanenţă la bazin, dar a cerut apoi să continue antrenamentele. Cum s-au încheiat acestea și cum se va descurca Andreea, cei de acasă pot afla în cea mai nouă ediţie Splash! Vedete la apă, sambătă, de la 20:00, la Antena 1.

Sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1, noi artiști și sportivi curajoși își vor testa limitele după ce s-au pregătit alături de unii dintre cei mai cunoscuți antrenori din România, totul pentru ca prestațiile lor să fie de excepție. Andreea Antonescu, Maria Popovici, Alexandru Mincu, Babană, Andreea Tonciu, Sonny, Gabriela Cristea, Roxana Nemeș, Emy Alupei, Cătălin Rizea, Gabi Toader și Edi Stancu sunt cei care vor intra de această dată în competiție. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenoarea Clara Gherase vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!