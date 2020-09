Azi pornește metroul din Drumul Taberei... restul sunt bancuri!

Azi pornește metroul din Drumul Taberei...

Vă mai amintiţi celebrul afiş „În 3 ani, aici VA FI staţia TA de metrou”? Într-o zi, un trecător a mai adăugat în coada cifrei un „0”, în altă zi, un alt trecător a mai adăugat în faţa cifrei un „1”…

- lucrările au înaintat cu 1,8 metri pe zi (viteza melcului este de 100 de ori mai mare, adică 180 m/zi)

- Dacă înainta cu viteza melcului, Magistrala 5 era gata în 2013

- utilajele de săpare - Sf. Filofteia și Sf. Varvara - chiar au înaintat rapid, cu 16 metri pe zi, dar birocrația și bâlbâielile administrative au înmulțit cu 10 timpul de livrare a întregii construcții

- a costat 117,2 milioane de euro per kilometru, adică jumătate din prețul celui mai lung tunel feroviar din lume (săpat pe sub Alpii Elvețieni), de 235 milioane de euro per kilometru

- în 2011 au început lucrările, primul termen de finalizare fiind sfârșitul anului 2014

...restul sunt bancuri!

Într-o garnitură de metrou din Piața Unirii, un ins cu chip smolit îşi face brusc apariția în cabina mecanicului de tren:

Teroristul: –Du-mă la Beirut!

Mecanicul: –Nu pot. Am drum doar prin București.

Teroristul: –Atunci, du-mă în Drumul Taberei!

Mecanicul: –Atenție, se închid uşile. Urmează stația Beirut.

Din cauza pandemiei de COVID19, metroul din Drumul Taberei nu mai circulă de 11 ani.

Anunț din 2015: „Vând apartament în Drumul Taberei, la 3 ani de metrou”.

Anunț din 2018: „Vând apartament în Drumul Taberei, la încă 3 ani de metrou”.

Când s-a surpat bulevardul Eroilor, lumea a aflat, cu stupefacție, că în subteran există și urme de metrou.

Un locuitor din Drumul Taberei și-a botezat câinele „Metrou” și acum se plimbă fericit cu Metroul în fiecare seară.

Locuitorii din Drumul Taberei au recunoscut, în fine: „Metroul l-am săpat noi, cu lingurița! De asta a durat aşa de mult”.

Tribunalul București: „Pentru că au trecut 7 ani de la începerea lucrărilor, iar metroul din Drumul Taberei nu s-a deschis, lucrările s-au prescris și au fost trimise la Cluj”.

Locuitorii din Drumul Taberei au ajuns să meargă la vrăjitoare, ca să afle când vor avea metrou.

Doi ardeleni vin în Drumul Taberei, la metrou. Şi şăd ei şi se uită, se uită... Şi unul din ei, la un moment dat, zice: „No, aşa ceva nu există”.

Directorul de şantier la metroul din Drumul Taberei a declarat că ar fi gata să zidească pe cineva în subteran, ca să se termine odată lucrările.

Arheologii au ajuns la o concluzie uimitoare: în Drumul Taberei, săpăturile la metrou au început încă de pe vremea dacilor.

Până azi, metroul a circulat exclusiv online.