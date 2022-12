Legenda știrilor de televiziune s-a stins din viață

S-a născut la 25 septembrie 1929, la Boston și a crescut la New York. Tatăl ei, Lou Walters, a fost producător pe Brodway. Barbara și-a luat diploma în limba și literatura engleză la Colegiul Sarah Lawrence.

O perioadă scurtă de timp a fost redactor la CBS News iar din 1961 a lucrat pentru emisiunea ''Today'' de la NBC. A fost reporter, prezentator meteo, pentru ca în 1974 să prezinte emisiunea alături de Hugh Downs şi Frank McGee. A câştigat primul premiu Emmy în 1975, la categoria ''Outstanding Talk Show Host''.

În 1976 a plecat de la NBC pentru a fi co-prezentator la ABC Evening News, devenind astfel prima femeie care a prezentat un program de ştiri, unde a apărut începând cu 4 octombrie 1976. Împreună cu Harry Reasoner a realizat un interviu exclusiv cu Earl Butz, secretar de stat pentru agricultură în timpul administrației Gerald Ford.

În 1979 a început să prezinte știrile 20/20. A fost și moderator pentru dezbaterile prezidențiale. În 1994, a lansat emisiunea specială "Most Fascinating People", difuzată anual în decembrie. În 1997 a lansat o altă emisiunee, ''The View''.

Printre personalitățile cărora le-a luat interviuri au fost preşedintele egiptean Anwar Sadat și preşedintele cubanez Fidel Castro. Totodată, interviul cu Monica Lewinski din 1999 a fost vizionat de 74 de milioane de oameni.

A apărut ultima oară la televizor, în calitate de gazdă a emisiunii sale ''The View'', în 2014, după care a continuat ca producător executiv. În mai 2019, revista New York Times a numit emisiunea ''The View'' ca fiind ''cel mai important show politic din America''.



După 25 de ani de televiziune, a fost inclusă în 1989 în Television Academy Hall of Fame.



Academia Naţională de Arte şi Ştiinţe ale Televiziunii i-a acordat premiu pentru întreaga carieră în anul 2000.



O clădire a sediului ABC News din New York a fost redenumită "The Barbara Walters Building" în 2014.

''Oamenii mă întreabă adesea, care este moştenirea mea. Şi nu sunt interviurile cu preşedinţi, şefi de stat sau celebrităţi. Dacă am o moştenire, şi chiar o spun sincer, sper că am jucat un mic rol în pregătirea drumului pentru atât de multe femei extraordinare'', a spus Barbara Walters.