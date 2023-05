Bear Grylls,  „rușinat” de dieta vegană: Acum mănânc organe și carne roșie

Supraviețuitorul Bear Grylls a recunoscut că acum este „stânjenit” de dieta sa vegană din trecut, recunoscând că a greșit când credea că este bună pentru sănătatea lui sau pentru mediu.

Grylls, care a practicat anterior atât un stil de viață vegetarian, cât și un vegan, a dezvăluit recent că a treacut la o dietă constând în întregime din carne roșie, ouă și organe. Înainte de aceasta, el a mers atât de departe încât a publicat o carte de bucate numită „Combustibil pentru viață” care ataca „modurile nefirești ale societății de a crește, păstra și ucide animale”.

Dar săptămâna trecută, vedeta TV a declarat pentru The UK Telegraph că a „greșit” când a atacat carnea.

„Eram vegan în urmă cu câțiva ani – de fapt, am scris o carte de bucate vegane – și mă simt puțin jenat pentru că am promovat asta”, a spus Grylls. "Am crezut că este bine pentru mediu și am crezut că este bine pentru sănătatea mea. Și, în timp, cu experiență, cunoștințe și studii, mi-am dat seama că mă înșelasem în ambele aspecte".

Grylls a dezvăluit pentru prima dată că a trecut de la stilul său de viață vegan în noiembrie, remarcând că multe dintre alimentele pe care le consuma la acea vreme păreau să aibă un efect negativ asupra sănătății sale. De când a trecut la toate carnea roșie și organele animalelor, el susține acum că se simte extrem de bine:

„Mult timp, am mâncat atât de multe legume crezând că îmi face bine, dar nu am simțit niciodată că mi-au oferit nutrienți buni în comparație cu densitatea nutrienților pe care o obțin din sânge sau din măduva osoasă – carne roșie. Am încercat să-mi ascult mai mult corpul, am încercat să ascult natura și nu-mi lipsesc deloc legumele. Nu m-am simțit niciodată mai puternic decât acum. Am găsit un mod de a îmbrățișa carnea roșie și organele – hrană naturală, așa cum ar fi mâncat-o strămoșii noștri de sute de mii de ani. Și din toate lucrurile pe care le fac pentru sănătatea mea, cred că acesta a fost, probabil, cel mai important, în sensul de a-mi îmbunătăți vitalitatea, bunăstarea, puterea, pielea și intestinul. Tocmai am scăpat de lucrurile procesate, iar acum ceea ce predomină în dieta mea sunt carnea roșie, ficatul și cele naturale – fructe, miere, astfel de chestiuni. Este vorba doar despre găsirea unui mod mai ancestral de a trăi”, a spus Grylls.

„Acum constat că sunt mereu sătul când mănânc atât de multă carne și ouă și unt și fructe și miere – nu mi-e foame niciodată. "

››› Vezi galeria foto ‹‹‹