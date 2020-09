Cea de-a doua gală Te cunosc de  undeva!, lider de audiență la oraşe şi în toată ţara

Cea de-a doua gală a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, câștigată de Tavi Clonda, cu o excelentă transformare în Adam Lambert, a fost aseară lider de audiență atât la nivel naţional, cât şi la nivelul întregului public din mediul urban.

Emisiunea prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși a adunat în fața micilor ecrane 1.649.000 de telespectatori la nivelul publicului din toată țara, în minutul de maximă audiență, de la ora 21:12.

Așadar, la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva! (19:59– 23:06), lider detaşat de audienţă, cu 7.4 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 20.4%, urmată de Pro TV, cu doar 4.3 puncte de rating și 11.9 % cota de piață. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 este cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 7.4 puncte de rating și 18.8% cota de piață, urmată de Pro Tv cu doar 4.3 puncte de rating şi 10.9% cota de piaţă.

Concurenții celui de-al 15-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea (canto), Andreea Bălan (coregrafie), Cristi Iacob (actorie) și Aurelian Temișan (all the show), și-au pregătit cu multă atenție transformările pe care le-au avut de realizat sâmbăta aceasta. Tavi Clonda a readus pe scena Te cunosc de undeva vraja numită Queen, în interpretarea lui Adam Lambert, o piesa despre care juraţii au spus la unison că este una dintre cele mai grele piese din gală, în vreme ce Liviu şi Andrei au marcat o nouă premieră în cadrul transforming show-ului, aducând pe scenă doi preşedinţi – Vladimir Putin şi Barack Obama. Monica Anghel şi Marcel Pavel au făcut un duet peste ani cu transformarea în Cornelia Catanga şi Romica Puceanu, iar Adda le-a satisfăcut rugămintea celor doi preşedinţi de a vedea ceva proaspăt pe scena transforming show-ului. Adriana Trandafir şi Romică Ţociu au făcut din nou senzaţie cu Andra şi Tiger 1, iar Toto Dumitrescu s-a transformat în Patricia Kaas. Jojo i-a ridicat la vals pe juraţi, cu transformarea în Smiley, in vreme ce AMI a adus pe scenă un de trap cu Killa Fonic.

Cea mai reușită transformare a galei i-a aparținut lui Tavi Clonda, care l-a imitat pe Adam Lambert, un american tinerel care a reuşit să pornească din nou vraja numită Queen. Momentele coregrafice ale serii au fost susținute de Furnix Team, baletul condus de Furnica.

Cum se vor descurca cei 11 concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a treia gală a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.