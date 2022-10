Chefi la cuțite, lider de audiență pe toate segmentele de public. În seara aceasta, Chefii sunt șocați când descoperă cui aparține cea mai slabă farfurie!

Dacă echipa lui Florin Dumitrescu a preparat pelmeni, echipa condusă de Cătălin Scărlătescu a gătit borș ucrainean cu sfeclă roșie, în vreme ce echipa lui Sorin Bontea a montat farfuriile câștigătoare, cu pui à la Kiev. Cel de-al treilea battle nu a fost lipsit de momente tensionate, mai ales între cei trei Chefi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu declarând că nu mai gustă din farfuria echipei lui Cătălin Scărlătescu, pentru a evita discuțiile provocate de comentariile lor. ”Data trecută, la battle-ul doi, am aruncat furculița și am zis că nu mai gust de-acum din preparatele lui. Sunt momente când exagerează legat de ceea ce înseamnă farfuria lui versus farfuriile noastre”, și-a explicat Florin Dumitrescu gestul. ”Întotdeauna am spus exact ce am crezut. Dar dacă vrei să vorbești, vorbește numai tu! Nu poate spune nimeni nimic de tine?!”, a reacționat și Sorin Bontea.



”Și-au pus amândoi în gând să mă șicaneze. Și văd că fac tot felul de tâmpenii”, a declarat Cătălin Scărlătescu. Tensiunea a apărut și la momentul jurizării probei eliminatorii, atunci când s-a adus în discuție un subiect spinos: cât se menține spiritul de echipă atunci când concurenții gătesc la duel pentru a evita posibila eliminare? ”E adevărat că nu v-am impus încă reguli care vor începe să taxeze în curând. Când Chefii spun că trebuie să vă ajutați, se referă doar la indicații. Nu aveți voie să folosiți mai mulți același element în farfurie. Fiecare trebuie să-și facă farfuria lui cap-coadă”, a punctat Gina Pistol, cu trimitere la preparatele câtorva concurenți care au avut unele elemente foarte asemănătoare. În urma probei eliminatorii, cel care a plecat acasă a fost Cătălin Boroica, din echipa lui Chef Scărlătescu.

Cea de-a treia confruntare pe echipe din sezonul 10, difuzată luni seară pe Antena 1, a clasat show-ul culinar în poziția de lider de piață pe toate categoriile de public, în intervalul 20:26-23:56 în care a fost difuzat, minutul de maximă audiență de la 21:42 adunând în fața televizoarelor aproape 1,6 milioane de telespectatori. Lider de audiență pe publicul comercial, Chefi la cuțite a condus topul cu o medie de 6.2 puncte de rating și 22.5 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5.4 puncte de rating și 19.7% cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 6.4 puncte de rating și 17.9% cota de piață, Kanal D clasându-se pe locul al doilea, cu o medie de 5 puncte de rating și 14.1% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 6.2 puncte de rating și 17.1% cota de piață, Kanal D ocupând locul al doilea cu 5.7 puncte de rating și 15,6% cota de piață.

În seara aceasta, Cătălin Scărlătescu are o misiune dificilă, întrucât el este singurul Chef care a pierdut deja doi concurenți. ”Azi o să-i iau puțin deoparte și-o să le facem o evaluare. Vreau să-i întreb dacă își doresc într-adevăr ceva alături de această echipă sau dacă au venit doar ca să se plimbe. Pentru că m-am săturat! Nu vreau să le mai dau sfaturi despre cum se toacă, cum se curăță, cum se spală. Nu mai vreau întrebări din astea puerile!”, a declarat Chef Scărlătescu, rămas doar cu 5 oameni. Cel de-al patrulea battle va aduce și un element surpriză, care va spori dificultatea pregătirii farfuriilor. Dar de cea mai mare surpriză vor avea parte Chefii la proba eliminatorie, atunci când vor descoperi uluiți cui aparține cea mai slabă farfurie. ”Mi se pare de-a dreptul tragic că cineva bun poate avea o zi proastă și să gătească pe lângă”, a spus Chef Dumitrescu. ”Așa ceva să se întâmple?! Să plece cu doar atâtea puncte?! Wow!”, a comentat șocat și Chef Scărlătescu. ”Este de necrezut! Este peste puterea mea de-a înțelege”, a fost și reacția lui Sorin Bontea. Ce echipă va câștiga cel de-al patrulea battle și cine va părăsi în seara aceasta competiția culinară telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20:30.