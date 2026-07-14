Colecția dedicată legendarelor mașini americane Camaro și Mustang a ajuns la numărul 14. De joi, la toate chioșcurile!

Și Mustang III a venit cu modificări estetice profunde, în încercarea de a menține mașina atractivă. Echipa de design a lucrat la o abordare mai aerodinamică și mai modernă, îndepărtându-se de liniile mai grele și mai pătrăţoase ale generației anterioare. Ulterior, de-a lungul anilor în care a fost produs, modelul a evoluat continuu, în 1983 fiind introdusă o versiune decapotabilă.

Habitaclul Mustang

Revista numărul 14 vine cu componente importante pentru cele două modele rivale. Pentru Camaro Z/28 sunt incluse țevile de eșapament, care pot fi deja montate în baza șasiului. Pentru completarea machetei Mustang, primiți o componentă esențială – habitaclul.Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj incluse în primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.

Numărul 14 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 16 iulie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare.

Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare - Camaro vs. Mustang!