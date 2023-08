Cuplurile participante la Insula Iubirii, decizii complicate la final de sezon: "Vom avea un copil!". Finala Insula Iubirii, lider de audienţă

Şi-au supus partenerul, dar şi pe ei înşişi, celor mai intense tentaţii, trăind aventura vieţii lor, timp de 21 de zile. S-au reanalizat, s-au acceptat şi au evoluat, pentru ca la final, fiecare partener din cuplu să ia asumat decizia pentru care a venit la Insula Iubirii. Cinci femei şi cinci bărbaţi care se credeau în relaţii indestructibile s-au aruncat încrezători în aventura vieţii lor, au simţit gustul dulce-amărui al tentaţiei şi şi-au aflat punctele vulnerabile ale relaţiei, iar la final au tras linie şi au luat decizii care le vor schimba radical viaţa. Finala Insula Iubirii, difuzată aseară la Antena 1, s-a impus ca lider de audienţă, atât la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cât şi la nivel urban.

Finala Insula Iubirii sezonul 7 de la Antena 1, difuzată pe 27 august 2023, a fost lider de audiență

Potrivit datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Insula Iubirii, lider de audienţă, cu 4.7 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 21.4%. Şi la nivelul publicului urban, finala sezonului şapte Insula Iubirii s-a impus ca lider de piaţă, cu 4.1 puncte de rating şi 14.8% cotă de piaţă.

Pentru Ana-Maria și Marius, testul s-a încheiat înainte de termen. Dacă și l-au asumat și dacă au devenit într-adevăr mai puternici, doar timpul o va arăta. „Cu siguranţă, experienţa Insula Iubirii ne-a fost de folos şi cred că Ana-Maria o să câştige puţin mai multă încredere în mine!”, au fost cuvintele lui Marius, atunci când Radu l-a anunţat că experienţa lor în cadrul celui mai dur test de fidelitate se va încheia înainte de termen.Cristina şi Iulian nu au considerat Insula un test al fidelităţii, ci un pas important şi curajos în relaţia cu ceilalţi, care au pus mereu la îndoială cuplul şi iubirea lor. A fost un parcurs cu suişuri şi coborâşuri, cu multe încercări şi frământări, însă au rămas fideli unul celuilalt, până la final. La şase luni după ce au plecat din Thailanda, echipa Insula Iubirii i-a găsit la fel de apropiaţi şi relaxaţi. Experienţa Insulei a ajutat-o pe Cristina să evolueze în ritm accelerat şi i-a dat puterea să nu se mai lase afectată de felul în care oamenii le judecă relaţia. „Cred că au fost cele mai lungi 21 de zile din viata mea, însă clar m-a ajutat experienţa aceasta, a fost terapie curată! Când s-a terminat, mi-am zis că dacă am reuşit asta, pot să fac orice în viaţă!”, a mărtutisit Cristina.

Claudia şi Bogdan au venit la Insula Iubirii pentru ca el să-i demonstreze că e demn să-i stea alături şi că a făcut schimbările pe care amândoi şi le-au dorit. Deși, pentru Bogdan, Claudia a stabilit limite multe și clare, sieși nu și-a pus nicio restricție. A fost foarte flexibilă, asumându-și testul din plin, dar Bogdan, în schimb, a dat impresia că evită aproape orice fel de testare. Însă şi asta a fost tot un răspuns pentru Claudia. La şase luni de la cererea în căsătorie, tot ce Insula a demascat în cele 21 de zile de test, timpul a probat. Iar decizia luată sub emoțiile de foc ale revederii de la ceremonia finală n-a mai stat în picioare. S-a impus o altă decizie. Asupra căreia Bogdan și Claudia n-au mai revenit. „După revenirea noastră în România, a fost o perioadă frumoasă, o perioadă cu ambiţii, după care lucrurile au luat o întorsătură. La distanţă de aproximativ trei luni, am decis să ne despărţim. Eu nu mai eram fericită!”, a dezvăluit Claudia, la şase luni de la încheierea testului, în vreme ce Bogdan a mărturisit că plânge zi de zi de când s-au despărţit: „Cel mai sigur în pragul ăsta a dus-o delăsarea mea! Şi acum mă întreb de ce m-am delăsat!”, a mai completat concurentul.

A urmat apoi una dintre cele mai aşteptate confruntări, la ceremonia finală a focului, cea dintre Ema şi Răzvan. Cei doi au intrat în test cu multe semne de întrebare despre relaţia lor, care a fost mereu tumultoasă. Şi-au pus toate speranţele în experienţa unică și dură, menită să le dea rapid liniștea și răspunsurile așteptate. Indiferent la ce s-a gândit, Răzvan a reușit să se bucure de experiență chiar din primele clipe în care a ajuns în vilă și, mai ales, de prezența Dariei. Pe insula cealaltă, Ema a fost, inițial, reticentă și chiar ostilă față de Romeo – un mai vechi cunoscut al lui Răzvan, care și-a arătat deschis intențiile încă de la început, pentru ca, pe parcurs, să se mai relaxeze. Însă n-a lăsat, cu adevărat, nicio clipă garda jos. Apropierea lui Răzvan de Daria a determinat-o pe Ema să ia o decizie pe care nu şi-o dorea neapărat, dar care a avut repercusiuni asupra partenerului, care şi-a găsit rapid şi deplin alinarea în braţele Dariei. După un parcurs zbuciumat, cei doi au plecat de la ceremonia finală a focului cu o decizie ce părea bătută în cuie: de a rupe relația și de a începe o viață nouă, fiecare pe drumul lui. „A fost nevoie să vin aici ca să realizez cât de urât se văd din exterior toate gesturile şi vorbele mele. Schimbarea mea o să continue pe termen lung!”, a fost promisiunea lui Răzvan încă de la bonfire-ul final. Dar între cei doi lucrurile nu au rămas așa cum au hotărât la cald. Într-o jumătate de an, de când s-au întors de pe Insulă, viața lor s-a schimbat radical. De acum, au un motiv și mai bine întemeiat pentru a construi un viitor împreună. „Ştiți că atunci când dragostea nu mai încape în două inimi se naște o a treia, nu?, a dezvăluit Răzvan. Mai mult, pe lângă bebeluşul pe care îl aşteaptă, cei doi şi-au oficializat şi relaţia, iar naşi le-au fost chiar Cristina şi Iulian, cei pe care i-au cunoscut la Insula Iubirii. „Cred că suntem printre cei mai câştigaţi oameni de acolo, suntem binecuvântaţi, Insula ne-a fost de folos şi, toată viaţa ne vom aminti că a fost experienţa care ne-a adus în punctul acesta!”, a mărturisit Ema. Până la urmă, Insula iubirii – deși i-a testat dramatic și i-a făcut să treacă prin foc și agonie – i-a adus exact acolo unde au visat.

Un alt cuplu care a trăit intens, real, puternic și dramatic experiența Insulei a fost cel format din Bianca şi Marius, care au venit la Insula iubirii într-o relație testată în trei ani și jumătate acasă. Ani în care s-au adunat mai multe îndoieli și semne de-ntrebare, decât certitudini și răspunsuri. Au ajuns la concluzia că au nevoie de testul rapid, dur, dar revelator al Insulei ca să-și înțeleagă mai bine relația și dorințele. „Eu nu cred că în 35 de ani am iubit pe cineva mai mult decât am iubit-o pe Bianca! Şi o iubesc şi acum, dar da, lucrurile nu mai sunt ok între noi. Nefiind potriviţi, ne-am făcut rău unul altuia fără să vrem. Ea îşi doreşte nişte lucruri, eu poate am alte lucruri de oferit!”, a dezvăluit Marius la bonfire-ul final, care a mai completat: „Voi pleca singur, nu am resentimente faţă de ea, pentru că aşa cum a văzut toată lumea, şi eu am greşit foarte mult!”. La rândul ei, şi Bianca a luat decizia să plece singură de la Insula Iubirii: „Am învăţat că nu trebuie să rămâi într-o relaţie şi să îţi doreşti ca lucrurile să fie într-un anumit fel. Nu trebuie să forţezi, că n-o să meargă!”. La şase luni după încheierea testului, Bianca dezvăluie: „Eu şi Marius am plecat despărţiţi de pe Insulă, dar pentru a nu ne afecta familiile înainte de Crăciun, am decis să le spunem după sărbători. Imediat după, eu m-am mutat. Viaţa mea s-a schimbat total când am plecat!”, iar Marius a completat: „În astea şase luni, ea a stat 4-5 luni în Bucureşti, iar în ultima lună a stat aici cu mine, am încercat să ne dăm o şansă, însă nu mai poate fi nimic între noi. Sunt prea multe reproşuri!, „el nu poate să accepte lucrurile pe care le-am făcut acolo, că m-am apropiat de Alin!”, au fost şi cuvintele Biancăi.

„A fost o experienţă unică, din care toţi au avut de învăţat şi cărora testul le-a demonstrat: cine iubeşte, nu lasă!”, a mărturisit Radu Vâlcan la finalul celui de-al şaptelea sezon Insula Iubirii la Antena 1. Castingul pentru un nou sezon se află deja în desfăşurare astfel că cei care vor să îşi supună relaţia celui mai dur test al fidelităţii o pot face înscriindu-se pe casting.a1.ro.

