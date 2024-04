Doliu în televiziune. Florin Brătescu, primul prezentator bărbat al TVR și primul director general al Antenei 1, a murit

Cunoscut pentru realizarea emisiunii "Reflector" de la TVR, considerată una dintre primele emisiuni de investigație din istoria televiziunii românești, Brătescu a fost un gigant al jurnalismului. Împreună cu profesorul Dan Voiculescu, a pus bazele postului de televiziune Antena 1, marcând debutul televiziunii private cu capital autohton în România.

De-a lungul decadelor, Brătescu a servit ca model pentru mai multe generații de jurnaliști și a fost un apărător hotărât al libertății de exprimare în țară. Contribuția sa la evoluția mediului media din România a fost profundă și de neegalat. Cu plecarea sa, România pierde nu doar un veteran al televiziunii, ci și un pilon al democrației și al informării publicului.

„Cea mai mare realizare a mea este Antena 1”

"Televiziunea înseamnă tot. În televiziune am început activitatea şi în televiziune mi-o termin. Nu am cunoscut alt domeniu de activitate decât acesta", mărturiseşte Florin Brătescu.



"Televizunea... o carieră plină de momente frumoase, mai ales prin prisma începutului în care, alături de telespectatori, descopeream televiziunea şi descopeream ce se poate face sau nu se poate face în televiziune. Erau foarte multe experimente cu deznodăminte mai mult sau mai puţin fericite. Să scriu despre televiziune? Sunt sceptic, pentru că s-au scris destul de multe. Nu ştiu ce aş putea aduce nou, dar ar putea ieşi o carte pentru unii interesantă, dar nu un mare succes de piaţă.



Antena 1, primul copil!



Este o meserie în care am trecut prin toate etapele: de la prezentare de program la prezentare de ştiri, de la activitate de redactor, şef de rubrică cum erau la acea vreme, la redactor-şef.



Am parcurs toată gama, încheind cu... Antena 1. Postul meu de suflet, pe care l-am luat de la bun început. Locul în care într-adevăr am avut şi cele mai mari satisfacţii. Important este ca un om de televiziune să facă totul cu pasiune, cu convingere şi atunci inerent vor veni şi rezultatele. Pe parcurs am devenit ceva mai realist din punctul de vedere a ce se poate şi ce nu se poate. Am învăţat foarte multe în această perioadă de Antena 1. Venisem cu o anumită experienţă şi de viaţă şi profesională din Televziunea Română, dar care nu neapărat s-a pliat în ceea ce însemna şi ceea ce trebuia să realizez aici, la Antena 1. De ce să mint?



De-a lungul timpului au fost foarte, foarte multe împliniri... în toţi aceşti mulţi ani de televiziune. Nu regret nimic din tot ceea ce am făcut şi, dacă ar fi să o iau de la capăt, probabil că aş merge pe acelaşi drum”.

„Cea mai mare realizare a mea este Antena 1. Este copilul meu de suflet, pentru că această televiziune a pornit cu enorm de mult suflet nu numai din partea mea, ci din partea tuturor celor care au constituit nucleul de bază. Cred că şi la această oră putem să ne lăudăm cu faptul că Antena 1 reprezintă o mare familie.

Aş face totul de la inceput aşa cum am făcut-o şi pănă astăzi. Rămăn un pasionat al televiziunii şi, din acest punct de vedere, nu aş face altceva. Aş regreta doar faptul că ’89 nu m-a prins la vărsta de 30 de ani. Ce-mi doresc cel mai mult este să văd Antena 1 pe locul 1."

Jurnalul Național 14 mai 2007