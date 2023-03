După 8 etape, Puya și Melinda și-au încheiat aventura pe Drumul aurului: Cursa pentru ultima șansă de la America Express, lider de piață

Ultimii la linia de sosire au fost Puya și Melinda, după așteptarea încordată de la careu vulturul eliberat de Irina Fodor din cufăr dezvăluindu-și culoarea roșie a eliminării.

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:30-23:42, ediția America Express de ieri seară a fost prima opțiune a telespectatorilor pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 7.5 puncte de rating și o cotă de piață de 24.7%, în timp ce următorul clasat, Pro Tv, înregistra 5.9 puncte de rating și o cotă de piață de 19.5%. La orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 7 puncte de rating și 18.3% cotă de piață, Pro Tv situându-se pe locul secund, cu 6.2 puncte de rating și 16.2% cotă de piață. În minutul de aur 20:51, emisiunea a fost urmărită de peste 1,5 milioane de telespectatori.

De la ghicitul în palmă la mersul pe catalige și realizarea unei telenovele din fotografii chiar pe tărâmul care a dat lumii telenovelele, misiunile din cursa pentru ultima șansă de aseară au solicitat atenția, capacitățile fizice, dar și creativitatea concurenților. Cele trei echipe care s-au aliniat la startul acestei întreceri au fost cele situate pe ultimele două locuri în cursa anterioară – Jean și Dinu Gavril, Puya și Melinda – dar și perechea aleasă la ultimul vot de la careu în acest sezon: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. După o zi de neuitat în Bucamaranga, Columbia, Puya și Melinda au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. A fost a doua oară când echipa s-a aflat în această ipostază, așteptând verdictul totemului din cufăr – iar dacă data trecută deznodământul fusese favorabil, de data aceasta vulturul a fost roșu.

După 8 etape în cel mai spectaculos reality show din România, Puya și Melinda au ieșit din competiție. ”Mi-a plăcut foarte mult această experiență. Sunt foarte încântată că am putut să fac parte din ea. Mi-am depășit multe frici și am ieșit din zona mea de confort”, a declarat Melinda. ”Am fost uimit să descopăr în această aventură câte se pot face într-o zi. Te schimbă o astfel de experiență. De câte ori voi avea ceva greu de făcut, o să compar cu ceea ce am făcut aici. Plecăm mai puternici de la America Express”, a spus Puya.

America Express continuă duminica aceasta cu etapa semifinală. Echipele rămase în competiție coboară pe malul fluviului Magdalena, din vestul Columbiei, pentru numeroase misiuni care le solicită forța minții, dar și pe cea fizică. Urmează o cursă extenuantă împotriva curentului. Apropierea de finală ascute competiția dintre echipe, iar oboseala macină nervii. Cum continuă drumul spre El Dorado în cea de-a noua etapă a reality show-ului telespectatorii vor descoperi în ediția America Express difuzată de Antena 1 duminica aceasta, de la ora 20:00.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹