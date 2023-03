Mâine seară, de la 20:00, pe Antena 1, Gigel Frone și Tudorel Popa, show memorabil pe scena iUmor. Cheloo, obligat să rămână la masa juraților: „Am fost blocat cu jokerul de echipa adversă“

Gigel Frone a fost provocat de Cheloo să interpreteze o melodie celebră în rândul copiilor și, pentru că nu știa versurile, artistul a fost ajutat de Delia. „Domnule, hai să setăm situația de la început! Stimați colegi, îmi permiteți?!? Eu vreau să particip la numărul ăsta maximum 30 de secunde în care vorbesc doar eu și dumneavoastră spuneți: «Da». (…). Vreau să-mi cântați melodia din filmul de desene animate «Frozen»: «Hai afară la zăpad㻓, a spus Cheloo.

În momentul în care rapperul se pregătea să plece de la masa juraților, Delia i-a arătat jokerul, fiind un semn clar că a decis să-l folosească împotriva lui. „Conform acestei porunci, nu ai voie să părăsești platoul, Cătălin, trebuie să stai să înduri. Este porunca mea, Cătălin! O să stai cuminte și o să înduri“, a spus jurata iUmor. Reacția artistului nu a întârziat să apară. „Ajungi tu la jokerul meu“, a afirmat juratul cu zâmbetul pe buze.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea s-au amuzat alături de colega lor de reacțiile pe care Cheloo le-a avut în timpul numărului muzical. „Eu am văzut jokerul acolo și l-am luat, am zis: «Îl folosesc!» Joker… care nu era al meu, dar nimeni nu s-a sesizat“, a mărturisit Delia la testimonial. „În această ediție iUmor, am fost blocat cu «papițoiul» de către echipa adversă, adică: domnul Nelu și Delia. Și am fost obligat să stau stană de piatră în fața marii realizări artistice pe care ne-a adus-o Gigel Frone“, a declarat rapperul, care „a fost eliberat“ după un timp de sub… ceea ce el numește “tortură“.

La scurt timp după ce Cheloo a părăsit platoul, Delia i-a pus pe Gigel Frone și Tudorel Popa să facă un altfel de duet. „Îl vedeam pe Gigel demn, pentru că el este one man show“, a spus Nelu Cortea, iar Cătălin Bordea a precizat: „Bravo! Moment istoric, jur! (…). Eu am fost foarte mândru de momentul ăsta, mi-a plăcut“. „Incredibil! Mi s-a făcut pielea de găină pe ambele mâini! (…). A ieșit o capodoperă, a exclamat Delia, care s-a ridicat în picioare. În backstage, Dan Badea a fost și el cucerit de moment. „Un spectacol total!“, a spus prezentatorul.

Câte like-uri și-au adjudecat Gigel Frone și Tudorel Popa, care sunt numerele pregătite de ceilalți concurenți din cel mai nou episod iUmor și cine reușește să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla mâine, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

