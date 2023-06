Jurnalul.ro › Timp liber › Media › Jurnalul 30 de ani! Am vrut să fiu No 1 Jurnalul 30 de ani! Am vrut să fiu No 1

Jurnalul 30 de ani! Am vrut să fiu No 1

În iunie 2006 am început frumoasa mea aventură la Jurnalul Național. Aveam experiență în presă, încă din 1993, de la 14 ani, când, copil precoce fiind, am început să scriu la ziarul Guvernului și la mai multe reviste (unde m-am dus din proprie inițiativă, fără pile și relații). Dar în anul 2006 mi-am dorit să mă asociez cu Numărul 1. Jurnalul Național era atunci No 1 în România și, cum ar explica personajul Mr. Bean, din filmul cu același nume, în primul rând era mare! Era în format foarte mare, ceea ce însemna că aveam spațiu suficient pentru a scrie reportaje de două pagini, fără să omit detalii.