Acolo am văzut și mirosit prima dată cerneala tipografică, am înțeles puterea unui deadline și nebunia primei pagini contra cronometru, că pleacă la tipar. Mărturisesc că mergeam la Jurnalul, la greii de acolo, să-mi verific sursele sau să-l ascult pe Florin Condurățeanu. Până la urmă m-a acaparat televiziunea, dar Jurnalul rămâne unul dintre locurile unde am învățat meserie.