Leeds - Southampton, finala play-off-ului de promovare în Premier League, live în AntenaPLAY

Pentru a ajunge în marea finală de pe Wembley, cele două echipe au disputat, în AntenaPLAY, semifinale tur-retur. Leeds a trecut cu scorul general de 4-0 de Norwich, în timp ce Southampton a dispus de West Brom, cu 3-1 la general. Leeds şi Southampton s-au întâlnit de 100 de ori în istorie. Leeds s-a impus de 48 de ori, "Sfinţii" au câştigat 30 de partide, iar alte 22 de dueluri s-au încheiat la egalitate. În acest sezon, Southampton a câştigat ambele meciuri directe, 2-1 şi 3-1.

Leeds United a câştigat trei titluri în Anglia, în istoria de 104 ani a clubului de pe Elland Road. De asemenea, echipa a disputat şi o finală de Cupa Campionilor Europeni, pierdută în faţa lui Bayern Munchen, 0-2, în 1975. De partea cealaltă, echipa înfiinţată cu 138 de ani în urmă a câştigat o Cupă a Angliei (1976).

Valoarea totală a lotului lui Leeds este de 205 milioane de euro. Jucătorii cu cea mai bună cotă (18 milioane de euro) sunt Pascal Struijk, Crysencio Summerville, Georginio Rutter şi Illan Meslier.

Southampton are o cotă de piaţă a lotului de 189 de milioane de euro. Cel mai bine cotat este Taylor Harwood-Bellis (22 de milioane de euro), fundaşul fiind urmat de Kyle Walker-Peters (20 de milioane de euro).

Finala play-off-ului de promovare în Premier League, meciul de 100 de milioane de lire sterline

Finala anuală a play-off-ului de promovare în Premier League este meciul cu cea mai mare miză financiară din lume. Învingătoarea câştigă 100 de milioane de lire sterline şi, conform studiilor făcute în Anglia, în cazul în care echipa nu retrogradează după un singur sezon, ea poate ajunge să câştige în jur de 300 de milioane de lire sterline în primii trei ani de la promovare.

Mai, luna finalelor în AntenaPLAY

Luna mai aduce în AntenaPLAY mai multe finale importante din fotbalul mondial. Finala Cupei Franţei, Lyon - PSG, e pe 25 mai (22:00), atunci când va avea loc şi returul finalei Ligii Campionilor Asiei, Al-Ain - Yokohama (19:00). Tot pe 25 mai se va disputa şi Finala Cupei Greciei, Panathinaikos - Aris (20:30).

Iubitorii de hochei pot urmări spectacolul total de la Campionatul Mondial. Cei mai importanţi jucători ai lumii luptă pentru medalia de aur, în AntenaPLAY, până pe 26 mai.

