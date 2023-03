Noutăţile lunii martie în AntenaPLAY

La capitolul filme, doua filme producție Italia, produse in 2022 vor intra în martie în AntenaPLAY: Before we say goodbye si The Goldsmith.

Before we say goodbye (Prima di andare via) 2022 - Regizor Massimo Cappelli

Andrea e un tânăr care lasă viața să treacă pe lângă el. Locuiește cu cel mai bun prieten al său, vrea să își finalizeze studiile și are o fostă iubită, care se joacă cu el de-a șoarecele și pisica. Vestea că suferă de o boală incurabilă îl izbește din plin și toată lumea sa se prăbușește. Poate acest lucru să îi schimbe radical viața... În bine? Giulia suferă de aceeași boală și, datorită ei, Andrea va înțelege cât de speciale sunt, de fapt, momentele trecătoare ale vieții. Vezi filmul Before We Say Goodbye, disponibil în curând, în AntenaPLAY!

The Goldsmith (L'orafo) 2022 - Regizor Vincenzo Ricchiuto

Roberto, Stefano și Ariana sunt trei tâlhari, care intră prin efracție în casa unui cuplu în vârstă, cu scopul de a le jefui atelierul în care prelucrează aur. În curând, tinerii vor descoperi că bătrânii nu sunt la fel de inofensivi pe cât par și vor trăi cele mai terifiante experiențe ale vieții lor. Filmul The Goldsmith e disponibil în curând, în AntenaPLAY.

La capitolul animatii pentru cei mici, pe langa seriile de succes Go Go Giwas & Pixie Fix vor intra si o serie de animatii Hopster: Animanimals, Wonderballs, Streetcat Bob, Hero Dad, Sunny Bunnies, Pocoyo Nursery Rhymes si multe altele.



Competiții sportive pentru toate gusturile, în AntenaPLAY



Abonații vor avea acces la transmisiuni live ale unor evenimente sportive, meciuri de fotbal din Cupa Frantei si Italia Serie B, Campionatul de Patinaj artistic din Japonia, gale de box si mma.

Italia Serie B e LIVE, EXCLUSIV în AntenaPLAY! Primul meci are cinci români de naţională implicați



Italia Serie B e EXCLUSIV în AntenaPLAY, începând din această lună. Cele mai tari meciuri din fiecare etapă vor putea fi văzute LIVE în AntenaPLAY, acolo unde vor juca nu mai puțin de 11 fotbaliști români. Echipe de tradiție ale fotbalului italian luptă pentru promovarea în Serie A. Parma, Genoa, Cagliari sau Pisa pot fi văzute în timp real, etapă de etapă. Unii dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României evoluează în Serie B. E vorba de Dennis Man, George Pușcaș, Denis Drăguș, Olimpiu Moruțan sau Marius Marin. Pe lista românilor se mai află Alin Toșca, Radu Drăgușin, Ionuț Nedelcearu, Adrian Rus, Daniel Boloca și Valentin Mihăilă.

Tot pentru microbiști, pe data de 25 martie AntenaPLAY transmite și meciul Andorra - România din Preliminariile UEFA EURO 2024. Pentru iubitorii sporturilor de contact se vor difuza urmatoarele gle: Gala Box Fight Nation, Hexagone MMA 7, Combate Global 1, MMA Fight Nation. Iar gratia patinajului artistic va putea fi urmarita in Campionatul Mondial de Patinaj Artistic de la Saitama, Japonia care va fi difuzat din 20 martie.



