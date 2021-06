Patrizia Paglieri:  “O zi în Asia Express e cât un an la București!”

Patrizia Paglieri și fiul ei, Franci, au plecat pe Drumul Împăraților cu gândul de a învăța o lecție de viață, lucru care s-a și întâmplat. Cursa din Asia Express le-a adus surprize după surprize și lucruri de povestit pentru niște ani buni de acum încolo. “O zi în Asia Express este cât un an la București. Seara, la culcare, nu apucăm să povestim despre tot ce am făcut de-a lungul zilei pentru că se întâmplă prea multe, iar noi cădem lați de oboseală. Somnul e o mare problema aici, cu 4-5 ore dormite pe noapte eu mă descurc foarte greu”, a mărturisit Patrizia. “Ce am observat este că turcii au o frică de Poliție incredibilă, iar noi am avut lipici la Poliție. Ne-a oprit de foarte multe ori. Într-o seară, căutând cazare, am crezut că am găsit pe cineva care vrea să ne ajute, când de fapt el a chemat Poliția ca să plecăm de acolo. Și cu banii e greu, dar uneori mă mai plâng în fața patiseriilor în speranța că o să primesc ceva”, a mai adăugat ea.

Experiențele trăite până acum pe Drumul Împăraților l-au făcut pe Franci să declare că “Asia Express te face să îți dai seama cât de norocos ești acasă”. “Mă bucur că și tu ai ajuns la concluzia asta. Eu ți-am zis de atâtea ori!”, a adăugat mama lui.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină. Drumul Împăraților trece prin Turcia, Georgia, Azerbaijan și continua cu două destinații surpriză. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 sunt în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă acolo atât pe TV, cât și în online, pe a1.ro, în secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile de socializare ale emisiunii.