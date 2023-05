Radu Pietreanu, invitat special în cea mai nouă ediţie iUmor. Cheloo: „Aş vrea să îl văd în fiecare zi!”

Acesta revine pe scena iUmor cu un număr savuros, în care a implicat inclusiv publicul. Juraţii s-au amuzat copios şi au intrat şi ei la joc. Cu ce i-a provocat comedianul, cum s-au descurcat ceilalţi concurenți și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie iUmor, difuzată duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

„Nu credeam că mă mai bagă cineva vreodată la iUmor, mai ales acum, că au băgat şi umorişti în juriu!", şi-a început momentul Radu Pietreanu, făcând referire la juraţii iUmor Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, în hohotele de râs ale întregii săli. Rând pe rând, o mulţime de glume bine ţintite au curs pe scena emisiunii, în aplauzele tuturor, pentru ca la final, Radu să îi provoace atât pe spectatori, cât şi pe juraţi, să i se alăture. „I-aş lua cu mine în turneu, să am şi eu public!", a glumit Radu Pietreanu, la final, pentru ca apoi să completeze „Juriul mă cam urcă, dar asta e!". Pe juraţi, Radu i-a cucerit încă de la primele momente pe scena iUmor: „Mie îmi place ce face Radu şi am spus-o de atâtea ori. E o bucurie să îl revăd de fiecare dată. Consider că aduce un mare plus acestei emisiuni şi aş vrea să îl văd în fiecare zi, dacă e posibil!", a declarat Cheloo.

