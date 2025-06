Rezultate Loto 6/49 29 iunie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 1,88 milioane de euro, în timp ce la Joker, tot la categoria I, este de 4,62 milioane de euro, a anunţat Loteria Română. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,27 milioane de lei (aproximativ 448.500 de euro).

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 995.700 de lei (peste 196.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 186.500 de lei (peste 36.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat de peste 95.000 de lei (peste 18.700 de euro).

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 29 iunie 2025:

Loto 6/49: 19, 7, 6, 2, 23, 48



Joker: 16, 26, 35, 18, 21 +19



Loto 5/40: 8, 6, 16, 12, 9, 39



Noroc: 4 7 3 8 4 3 8

Noroc Plus: 3, 5, 3, 7, 6, 4



Super Noroc: 4, 7, 2, 9, 3, 1