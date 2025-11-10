Redescoperă plăcerea de a găti cu noile cuțite Quttin Terra

Realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cuțitele oferă tăieturi curate și precise, iar mânerul ergonomic asigură o prindere sigură și comodă. Fiecare model este gândit pentru o utilizare specifică, de la tăierea legumelor și a cărnii, până la felierea pâinii sau decojirea fructelor.
Colecția Quttin Terra cuprinde:
- Cuțit Chef (lama de 20 cm.)
- Cuțit Santoku (lama de 17 cm.)
- Cuțit multifuncțional (lama de 13 cm.)
- Cuțit pâine (lama de 20 cm.)
- Cuțit de filetat (lama de 12 cm.)
- Cuțit Santoku (lama de 12 cm.)
- Cuțit de decojire (lama de 9 cm.)
Primul din serie, cuțitul Chef, este ideal pentru orice tip de preparat. Este un adevărat aliat al bucătarilor și pasionaților de gătit care prețuiesc performanța și rafinamentul.
Preț promoțional: 24,99 lei/cuțit
Disponibil de vineri, 14 noiembrie, la chioșcurile de ziare și la toate punctele de difuzare a presei. Ofertă limitată.
Următorul cuțit din colecție, Cuțit Santoku, apare vineri, 21 noiembrie.
Completează-ți colecția pas cu pas și transformă fiecare masă într-o experiență plină de inspirație.
Quttin Terra – simplitate, echilibru și precizie în fiecare tăietură.