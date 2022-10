Serialul Adela, prezent la Târgul de Televiziune de la Cannes 

Adaptată liber după serialul O hayat Benim / This is my life, pruducţia a ajuns deja în România la ultimul capitol al poveştii Adela - Ce-i al tău e și al meu. Cu o vastă distribuţie din care fac parte nume grele ale scenei româneşti, serialul a adus în prim plan poveşti de dragoste, intrigi, drame, adevăruri, regrete, dar şi victime colaterale, prinse permanent între lupta dintre bine şi rău. Proiectul Adela s-a bucurat de succes în rândul publicului încă de la lansare, în România difuzându-se în prezent ultimele episoade ale sezonului cu numărul patru.

„Adela ne-a surprins pe toţi… produs într-o perioadă în care lumea avea nevoie de poveşti, serialul a devenit un loc unde să poţi evada. Timp de doi ani a fost în topul preferinţelor telespectatorilor din România şi succesul pe plan local l-a făcut să fie promovat şi internaţional, pentru că are la bază poveşti universale: bine versus rău, iubirea, care învinge mereuşi familia mai presus de orice”, a declarat Radu Grigore, scenaristul proiectului.

La rândul lor, actorii s-au declarat deopotrivă surprinşi şi bucuroşi de veste: „Ce îşi poate dori mai mult un artist român, decât să ajungă în casele şi, sper eu, inimile telespectatorilor internaţionali? Am primit cu mare bucurie vestea că serialul Adela ar putea intra în grupul select al producţiilor cu difuzare internaţională. Interesul broadcasterilor internaţionali pentru Adela, atenţia câştigată, pe merit, la celebrul Târg de Televiziune de la Cannes, nu fac decât să confirme deja ceea ce publicul român a validat - faptul că Adela este cu adevărat un produs artistic extraordinar. Iar eu nu pot decât să fiu mândră şi recunoscătoare că fac parte din acest proiect minunat!”, a declarat Anca Sigartău, interpreta savuroasei Nuţi, în vreme ce Alecsandru Dunaev, cel care îl intruchipează pe Mihai, în Adela, a completat: „Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, “Adela” sparge granițele! Pe lângă comunitățile de români care urmăresc povestea Adelei, acum avem șansa ca și alte naționalități să se bucure de povestea frumoasă dintre Mihai și Adela, să se enerveze, cine știe, de conflictele iscate de Nuți, de Andreea sau de Lucian!”.

La rândul ei, Mara Oprea, cea care a adus-o în atenţia telespectatorilor pe Adela a declarat: „M-am bucurat foarte tare când am auzit că proiectul nostru de suflet, cel în care am investit mai bine de doi ani din vieţile noastre, are posibilitatea să se bucure de recunoaştere internaţională. Povestea Adela ne-a cucerit pe toţi cei care credem cu tărie că binele învinge şi că împreună, orice este posibil. Mai ales că pentru Mihai şi Adela a părut imposibil să trăiască în pace şi să îşi crească fericiţi copiii! Aşa cum ne-au obişnuit scenariştii proiectului, surprizele vor apărea până la final, iar povestea se va schimba ori de câte ori va fi nevoie, până când personajele vor învăţa înttr-adevăr ce este iubirea!”.

Ultimele nouă săptămâni ale ultimului sezon al poveştii Adela - Ce-i al tău e și al meu se văd în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.