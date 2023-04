Aseară, la Antena 1, cea de-a patra gală Te cunosc de undeva!, lider detaşat de audienţă: ADDA şi Radu Bucălae au câştigat ediţia cu super transformarea în Madonna - Vogue

Cea de-a patra gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost câștigată de către ADDA şi Radu Bucălae, cu super transformarea în Madonna – Vogue. Transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare a telespectatorilor, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audienţă, pe toate categoriile de public.

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva!, lider de audienţă, cu 6.5 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 23.2%, urmată de Pro TV, cu 5.4 puncte de rating și 19.4% cota de piață. Şi la nivel urban, transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare, cu 8.1 puncte de rating şi 23.1% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu doar 4.3 puncte de rating şi 12.2% cota de piaţă. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6.8 puncte de rating și 18.9% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 4.6 puncte de rating şi 12.9% cota de piaţă. În minutul de aur, 22:06, aproape 1.5 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau jurizarea celei mai noi ediţii Te cunosc de undeva!, la Antena 1.

Concurenții celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! și-au pregătit cu multă atenție transformările pe care le-au avut de realizat sâmbăta aceasta, în cea de-a patra gală a transforming show-ului de la Antena 1. Primei echipe, formată din Nicole Cherry şi Juno, ruleta le-a dat mari bătăi de cap cu o transformare colorată şi plină de energie – Mawaca, Dumba dumbala. De travesti n-a scăpat nici Valentin Sanfira, care alături de Codruţa a adus sarea şi piperul pe scenă, interpretând Salt’n pepa, Push it. Cu un moment cu mai puţină energie, dar cu foarte multă emoţie au urmat apoi Cristina Stroe şi Damian Drăghici şi transformarea în Rod Srewart – Have you ever seen de rain, în vreme ce Anca Turcaşiu şi Jean Gavril au adus energia de la Bollywood cu Rowdy Baby. De un moment cu multă energie au avut parte şi WRS şi Emilian, care s-au transformat aseară în Ozuna şi Cardi B şi al lor Taki, Taki. Uşor nu le-a fost nici Amnei şi Mishei, cărora ruleta le-a propus piesa Bang, bang a lui Jessie J şi Arianda Grande, în timp ce pentru CRBL şi Radu Ţibulcă a pregătit un moment emoţionant – Cargo, Ploaia. Ultima piesă a serii a adus pentru ADDA şi Radu Bucălae o transformare la dublu, în Madonna şi al ei Vogue, dar şi bonusul de 100 de puncte, acordat de această dată de către Aurelian Temişan. Cei doi şi-au adjudecat astfel trofeul celei de-a patra ediţii a transforming show-ului de la Antena 1.

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a cincea gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

