Actorul care l-a jucat pe „Dennis, pericol public” a murit la 73 de ani

North a murit duminică la domiciliul său din Lake Butler, Florida, după ce s-a luptat cu cancerul de colon, au declarat Laurie Jacobson, un prieten vechi, și Bonnie Vent, care i-a fost agent de vânzări.

„Avea o inimă mare cât un munte, își iubea profund prietenii. Ne suna frecvent și încheia fiecare conversație cu 'Te iubesc din toată inima mea'”, a scris Jacobson într-un omagiu pe Facebook.

North avea 6 ani când a fost ales pentru rolul zâmbărețului scandalagiu în adaptarea pentru serialul CBS a popularei benzi desenate a lui Hank Ketcham, a cărei acțiune avea loc într-o suburbie americană idilică.

Poznele lui Dennis îl frustrau frecvent pe vecinul său pensionar George Wilson, interpretat de Joseph Kearns. Părinții răbdători ai lui Dennis erau interpretați de Herbert Anderson și Gloria Henry.

Ulterior, North a apărut în emisiuni precum „The Man from U.N.C.L.E.”, „The Lucy Show”, „My Three Sons”, „Lassie” și „The Simpsons”, precum și în filme precum „Maya” (1966), „The Teacher” (1974) și „Dickie Robert: Former Child Star” (2003).

(sursa: Mediafax)