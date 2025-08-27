Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Au 2 copii împreună

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, prezentatorul PRO TV nu mai poartă verigheta și, de câteva luni, a evitat orice referire la soția sa. În interviurile recente, Moisescu a vorbit doar despre cei doi copii ai familiei, recunoscând că îi vede destul de rar.

Nici Andi, nici Olivia nu au confirmat oficial separarea, dar discreția și schimbările vizibile în viața publică a vedetei par să indice că mariajul s-a încheiat în tăcere.

Povestea unei iubiri de două decenii

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002, iar un an mai târziu au devenit oficial un cuplu. Cei doi au trăit o poveste de dragoste intensă, clădită pe valori și pasiuni comune, iar în cei 22 de ani de căsnicie au crescut împreună doi băieți.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia într-un interviu mai vechi.

Reacția lui Andi Moisescu

Recent, la un eveniment PRO TV, Andi Moisescu a fost întrebat direct despre viața personală. Cu zâmbetul său caracteristic, a răspuns evaziv:

„Hai să vedem asta (n.r. grila de toamnă a PRO TV) și îți spun după aia! Hahaha!”

Replica, deși glumeață, a alimentat și mai mult speculațiile privind despărțirea.

Discreție totală

În timp ce Olivia Steer a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, Andi Moisescu continuă să fie una dintre figurile-cheie ale televiziunii românești. Totuși, divorțul după două decenii de mariaj reprezintă un moment dificil pentru ambii, pe care îl traversează departe de ochii publicului.

Rămâne de văzut dacă vreunul dintre ei va rupe tăcerea și va vorbi despre motivele separării.